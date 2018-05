José González: "No creo en los Mesías, creo en la organización"

Es su penúltima comparecencia, de José González, pero en ella ha dejado algunos mensajes para navegantes en los que apuesta por hacer autocrítica y recuperar la identidad. El técnico gaditano está consumiendo sus últimos días como entrenador del Málaga CF, pero quiere que lo vivido hasta ahora sirva de experiencia para el club. Todo en un partido, ante el Getafe, donde hay novedades por las numerosas bajas.

En primer lugar habló de los dos canteranos que han entrado en la lista. "Los chavales pueden aportar algo en el día de mañana. Tenemos muchas bajas. No las he contado. Me he centrado en los disponibles para disputar un partido de Primera, que no se nos puede olvidar que tenemos una obligación para nuestra afición y nosotros, que somos profesionales".

El técnico incidió en los últimos días. "Está siendo muy duro. Pero está siendo duro porque lo hemos generado nosotros. Toca apechugar. Sacar conclusiones de cara al futuro, institucional y deportivo. Situaciones que no nos has tocado vivir. Sacar conclusiones para tener experiencias", advirtió.

González aseguró que verá el partido del filia. "He ido al Malagueño cuando me lo ha permitido el campeonato. El calendario muchas veces les lleva a jugar de local cuando estamos de visitantes. Tengo una lectura de lo que tenemos. Vienen jugadores que son de categorías inferiores. Ojalá se consiga ese ansiado ascenso", dijo.

Sobre la situación que atraviesa el club, el gaditano apostó por hacer autocrítica. "Soy de una opinión muy relativa. Creo que es necesario recuperar una identidad. Tengo muy buenos amigos malaguistas exjugadores y exentrenadores. Es necesario que se pueda escuchar. Estamos en una situación difícil. No creo en los Mesías. Creo en la organización. Ya lo dije. He vivido una situación muy complicada con el Málaga a punto de descender, con el Cádiz. Y se salvaron en los últimos minutos. Hay que sacar conclusiones importantes de cara al futuro del club. Por eso me gustaría que se escuchara a mucha gente. que se recuperara identidad. Hay muchos jugadores exmalaguistas en otros equipos, malagueños. Veo mucha gente que ha ayudado a crecer al Málaga. Y merece ser escuchada. Veo a Tapia, o exfutbolistas como Fernando Peralta, Salguero, Duda, Weligton, Juan Rodríguez. Gente capacitada que ayuden".

Sobre su situación, el técnico también fue crítico. "Venía a un enfermo que estaba en la UVI. Tenia esa ilusión. Desilusionado porque no lo he conseguido. Me he equivocado en muchas cuestiones y haré mi autocrítica. Pero todo el mundo tiene que hacerla. El fútbol siempre se puede hacer mejor. El fútbol esconde muchas miserias. Estamos en época de análisis. Este año la plantilla que arrancó la temporada tenía 29 goles. Difícil empezar con esos goles. Con esos números estás condenado a sufrir".

También habló sobre el rival. "El Getafe ha descendido y no ha supuesto nada. Te puedes equivocar un año, pero manteniendo tu identidad y tu sentido común. Yo admiro lo que están haciendo. Los entrenadores que fichan son similares, tienen unas características. Se están haciendo las cosas bien allí".

Sobre quién será el capitán, ya que los tres de la plantilla están ausentes, González aún no lo ha decidido. "El capitán no lo he pensado. Lo tendré que elegir. Alguien que sea representativo en el campo. Tengo que darle solución de aquí a mañana".

"Lo que me llevo de Málaga es que tiene una gran afición. Hay gente que tiene pasión, que vive el fútbol con intensidad. Que en momentos buenos se muestra y en los malos, también lo dan. En este momento hay que dar sentimiento. Espero y deseo que cuanto antes estén disfrutando de un ascenso. Pero me gustaría que las cosas se ponga con cimientos para crecer, no creo en las flores de un día", explicó sobre lo que espera de la afición esta despedida.

Sobre el partido, volvió a insistir. "Mañana tienen que competir porque somos responsables de la situación que se ha generado. Habíamos competido en situaciones adversas, estando prácticamente descendidos. Y de repente hemos hecho el ridículo en dos partidos en una sensación que no se merecen ellos mismos. Quizás ese ha sido uno de mis fallos, que he defendido mucho a la plantilla este año, pero he defendido la profesionalidad. Ellos muchas veces no se merecen lo que ha pasado. Tenemos muchos lesionados, estamos muy mermados. Vamos a tener limitaciones. Espero que mañana hay un paso al frente", finalizó.