Jornada de despedidas

Se suele decir que las despedidas son amargas y difíciles, pero quizás éste no sea el caso. Hoy muchos en el Málaga CF dicen adiós. Acaban su vínculo con el club de Martiricos con más pena que gloria. Entre ellos y entre otros que también se quedan han sido partícipes de la peor temporada del Málaga CF en su historia. Una condena que se ha llevado al equipo por delante pero que ya llega a su fin.

José González y once jugadores, como mínimo, tendrán hoy la última oportunidad para agradar al malaguismo. Sin embargo, no todos tendrán la opción de despedirse sobre el césped porque hay futbolistas que hace tiempo que no están y tampoco se les espera desde hace mucho.

Es el caso de Peñaranda, que tras año y medio en Málaga su lamentable bagaje es de 16 partidos y ni un gol marcado. De hecho, no se viste de corto como malaguista desde que llegó José González por una lesión de la que poco se sabe. Las últimas semanas las ha pasado en Madrid.

Otro nombre propio es el de Kuzmanovic, que ha completado su segundo año de cesión en el Málaga CF con ocho partidos. También ha estado más tiempo lesionado que apto para jugar.

Borja Bastón también ha tenido otro año para olvidar. Ha disputado 22 partidos y ha marcado dos goles. Impensable esas cifras tras la apuesta que hizo el Málaga por él el verano pasado.

Chory Castro, el único que acaba contrato, aún no tiene decidido su futuro, pero parece estar más fuera que dentro. El uruguayo ha disputado 73 partidos de blanquiazul y ha marcado seis goles.

Roberto es otro de los nombres que ha funcionado, pero debe volver al Espanyol.

De la remesa que llegó en invierno también se marchan casi todos. Lestienne, Ideye, Bueno, Samu y Success dicen adiós sin pena ni gloria, con mucha menos aportación de la esperada. Y también se despide Rolan, que llegó como estrella pero sólo ha dejado chispazos de su calidad.

Queda ver si también es el último partido para muchos jugadores que están con contrato y que podrían salir por una u otra razón. Juanpi, Gonen, Rosales, Torres, Rolón, Adrián o Keko. Hoy acaba una temporada y también un ciclo.