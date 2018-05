Despedidas en clave malaguista

Han pasado sin pena ni gloria los últimos meses por el Málaga CF, pero al menos se han despedida con buenas palabras. Ideye, Lestienne, Success y Samu ya no volverán a vestir la próxima temporada la camiseta del conjunto blanquiazul, pero dijeron adiós por sus redes sociales, mostrando su agradecimiento por estos últimos compases de Liga. Llegaron en enero y poco después ya se han marchado.

«Quiero aprovechar para agradecer al Málaga por darme la oportunidad de jugar en LaLiga durante los últimos cinco meses. Los resultados no nos fueron bien y no pude conseguir los minutos que quería, pero he disfrutado ser parte de este maravilloso club. Es triste ver relegado al Málaga, pero sin duda regresarán a la Liga, que es a donde pertenecen, y lo harán más fuertes que antes», dijo en su perfil de Instagram Ideye, que ha tenido un rendimiento paupérrimo para lo esperado.

El belga Lestienne también tuvo buenas palabras en su adiós. «Málaga, a pesar de la difícil situación, fue realmente un honor para mí jugar para ti. Sólo puedo decir gracias por todo... Estás en mi corazón», dijo.

Isaac Success, uno de los fichajes más polémicos en el mercado invernal, se despidió también en su cuenta de Instagram con un escueto «Gracias», pero en inglés.

Por su parte, el malagueño Samu García también acabó su vínculo como malaguista, al menos por el momento. Así se despidió horas después de acabar la temporada. «Hoy ponemos fin a esta temporada, en la que solo podemos pedir perdón, volvemos a un lugar que no nos corresponde, por todos los años de lucha que lleva consigo este club. Un día triste para la afición, día triste para Málaga, día triste para MÍ. Confío en que el año que viene todas las lágrimas derramadas se recompensen con sonrisas. Solo puedo decir que siempre me he sentido orgulloso de la afición que tenemos, vosotros sois el motor del equipo y seguro volveremos más fuertes que nunca».