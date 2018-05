Horas decisivas para el fichaje de Muñiz por el Málaga CF

El asturiano no esperará más y el Dépor le aprieta

El calendario avanza sin pausa y el Málaga CF sigue anclado en su crisis de Primera División. No ha puesto remedio a sus males y no ha echado a andar su proyecto de Segunda. Todo ello después de desperdiciar un tiempo valioso para planificar, pero que ahora ya forma parte del pasado. Hoy, sin embargo, puede ser un buen día para comenzar a andar. Y es que son horas decisivas para determinar el futuro del Málaga CF. El motivo no es otro que la presencia de Joaquín Jofre, abogado del club aunque director general oficioso, en tierras cataríes. Un cónclave, que fue anunciado en este medio desde hace semanas y que puede precipitar los acontecimientos para desbloquear situaciones enquistadas. Es decir, que en las próximas horas, si Al-Thani lo tiene a bien, puede haber una decisión con respecto al fichaje de Juan Ramón Muñiz como nuevo entrenador blanquiazul y también a la salida definitiva de Mario Armando Husillos.

La visita del ejecutivo malaguista en Catar puede tener una importancia máxima. Pese a que hoy en día las nuevas tecnologías acercan personas y negocios, Al-Thani ha preferido reclamar la presencia de su mano derecha en el club para recibir un informe de primera mano de cómo está el club y cuánto tiene que virar ahora la entidad ya que se encuentra en Segunda División. Hay que recordar que el Málaga CF dejará de ingresar en torno a 20 millones de euros respecto a la actual temporada, por lo que los cambios tendrán que ser drásticos.

Pero el foco de atención está en la contratación del nuevo técnico. Jofre le ha trasladado a Al-Thani las pretensiones de Muñiz para ser nuevo entrenador del Málaga CF. En ellas, más allá de las elevadas exigencias económicas -tiene un caché importante para ser entrenador de Segunda, e incluso cuenta con ofertas de Primera-, se encuentran las pretensiones deportivas del asturiano. Muñiz llegaría para dirigir toda la parcela deportiva del club, para hacer las funciones de entrenador y también de director deportivo. Es decir, para ser un «mánager general». Tendría en su mano confeccionar una plantilla a su gusto, siempre que entre en los parámetros económicos del club y de LaLiga. En ese sentido no parece haber problema alguno para que Muñiz sea el elegido. Pero más dudas hay a la hora de que Al-Thani también acepte no tener injerencias suyas en el proyecto deportivo. Ése el caballo de batalla que puede mandar al traste el acuerdo con el asturiano.

En cualquier caso, parece que hay cierto optimismo en que haya «fumata blanca» para dar el visto bueno a la propuesta de Muñiz y en dar por zanjado una de las piedras angulares del proyecto.

Con el nuevo técnico ya elegido, el resto de noticias deportivas en el Málaga CF vendrán en cascada, como la salida de jugadores y la llegada de caras nuevas, que las habrá y muchas.



Muñiz no esperará más

Además, el asturiano también quiere cerrar su futuro cuanto antes y está recibiendo presiones del Deportivo para que acepte su propuesta. Los gallegos, que ayer confirmaron de manera oficial que Seedorf no continuará, tienen también como prioridad a Muñiz. Y es que el director deportivo, Carmelo del Pozo, coincidió con el asturiano el curso pasado en el Levante. La relación es magnífica y según apuntan desde tierras gallegas, las conversaciones también se suceden. Las Palmas, que también tiene secretario técnico nuevo -Toni Otero- y busca entrenador, es otro de los equipos que siguen de cerca al asturiano. Incluso el Leganés, de Primera, también ha mostrado interés. La decisión, por tanto, no debe hacerse de rogar más.



Salida de Husillos

La entrada de Muñiz deberá producirse poco después de que se oficialice la marcha de Husillos. Y es que el argentino también espera una respuesta de Al-Thani en la visita de Jofre en tierras cataríes.

El aún director deportivo presentó su renuncia semanas atrás. Sin embargo, su salida estaba bloqueada a expensas de una decisión de Al-Thani. También debe llegar en las próximas horas, con la respuesta del presidente, lo que desenquistaría todo.