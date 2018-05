Jesús Gámez se deja querer por el Málaga CF

Jesús Gámez está en mercado, tal y como apuntó ayer este periódico, y ahora también se deja querer para regresar al Málaga CF. Todo hace indicar que ambas partes parecen llamadas a entenderse en un futuro no muy lejano y que el lateral de Fuengirola estará en el vestuario blanquiazul el próximo curso. Sin embargo, esos extremos aún no se han dado, sobre todo porque el club aún no conoce su planificación deportiva, pero al menos el protagonista ya ha admitido públicamente que estaría «encantado» de regresa al club donde se formó y donde ha disputado casi 300 partidos como profesional.

Así lo admitió ayer en los micrófonos de la Cadena Ser, donde aseguró que Málaga es una opción que le gustaría que se diera. «Mi cuerpo me pide volver a España y, sobre todo, si cabe la posibilidad de ayudar al Málaga en ese proceso difícil que ya pasé una vez y sé lo duro que es, para devolver al club donde se merece, pues estaría encantado. De momento no tengo nada, estamos de vacaciones y desconectado. Ojalá se pueda crear ese contacto o llamada», señaló el malagueño.

Jesús Gámez ha acabado su contrato con el Newcastle inglés y ahora está con la carta de libertad debajo del brazo. Es veterano, conoce el club, la categoría y también sabe asumir la responsabilidad en un vestuario, ya que portó el brazalete de capitán en innumerables ocasiones.

Gámez también habló del descenso del Málaga CF. «No voy a decir que se veía venir porque nunca perdí la esperanza y pensaba que se podía salvar. Pero se veían cosas que no funcionaban, no se veía un grupo en ese vestuario. A la mínima que se encajaba un gol el equipo se caía. Yo viví otras situaciones como la de este año y no había el apoyo incondicional que había este año de la afición. Se ha tenido el apoyo, animando hasta el último minuto, pero no ha sido posible. Los jugadores han sido culpables, pero no sólo ellos, ni mucho menos. Cada uno en su parcela debe asumir», dijo.

Y aportó algunas de las claves a seguir. «Lo primero es encontrar el técnico idóneo. Otra parte fundamental es los jugadores. El que vaya al Málaga debe sentir esa ilusión por ir a ese equipo y saber lo que se siente al llevar a esa camiseta para llevarlo a Primera. Preguntar y ver qué se quiere hacer. El jugador debe ser honesto, el jugador que piense en dinero no se debe quedar. Se debe ser profesional y asumir consecuencias. El que se quede debe luchar por todo».

Gámez también habló de la opción de que regrese Muñiz. «Mis dos experiencias con Muñiz han sido buenísimas y estaría encantado de ayudarle a él y al Málaga, que es la misión que debe tener cualquier jugador que llegue o que se quede», apuntó.