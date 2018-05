Sin novedades en el Málaga CF desde Catar

Otro día más y no hay novedades en el frente del Málaga CF. Los focos apuntan hacia Doha, donde se decide estos días el futuro del club en un cónclave del presidente con sus hijos y con Joaquín Jofre, abogado y director general oficioso. Sin embargo, y aunque el ejecutivo malagueño lleva en tierras cataríes desde el pasado lunes noche, no han trascendido avances con el futuro del club, lo que continúa generando mucha incertidumbre al respecto.

Sobre la mesa hay decisiones de importante calado deportivo del club, además de otros temas internos que ni mucho menos son nimios. Pero se espera que desde Catar regrese Jofre con un acuerdo para rescindir la continuidad de Mario Husillos como director deportivo, y también otro avance para que Juan Ramón López Muñiz sea el nuevo entrenador malaguista. Ambos casos parecen estar ligados en el club, pero la salida del argentino sería el primer paso a dar.

Ayer continuaron las reuniones en tierras cataríes, pero sin avances considerables. Es previsible que la estancia del ejecutivo malagueño allí no se demore demasiado, por lo que podría haber novedades en las próximas horas.

El club, mientras, está paralizado a la espera de las directrices del presidente y máximo accionistas del club. En el plano deportivo no hay ningún movimiento. Pese a que Husillos y su grupo de trabajo acuden a La Rosaleda a diario, están atados de pies y manos.

Muñiz, por su parte, también espera novedades al respecto. El técnico asturiano tiene más «novias» y no va a esperar al Málaga CF eternamente. Uno de los candidatos que lo sigue de cerca, el Deportivo, aseguró ayer por medio de su nuevo director deportivo, Carmelo del Pozo, que buscan un técnico que no está siendo asociado con nadie, por lo que podría dejar fuera de la pelea a Muñiz. «Dépor, Málaga y Las Palmas sacan los mismos nombres. El entrenador que yo quiero no lo está peleando ningún club. Necesitamos el tiempo suficiente para esperar al entrenador, él nos esperará. No voy a decir nombres, no quiero que la gente piense en un nombre y ese cambio, genere desilusión», dijo en primera instancia. «El perfil que buscamos está muy claro. Hay nombres, en mi cabeza los tengo, hay uno y por detrás lo demás. Intentaré luchar por el uno. Es tan importante que si tengo que esperar seis semanas, lo esperaré», advirtió.