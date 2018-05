El Malagueño rompe la maldición y asciende a Segunda B

El Atlético Malagueño ya está en Segunda B. Más de una década intentando el ascenso a la categoría de bronce del fútbol español y tras muchas decepciones, este domingo ha conseguido el gran objetivo tras empatar 1-1 en el difícil campo del Yeclano en el partido de vuelta de la eliminatoria de campeones. El valor doble de los goles fuera de casa pone al equipo de Dely Valdés en el Grupo IV de Segunda B tras el 0-0 de la ida.



Y es que este equipo parece haber madurado y aprender de los errores propios de la inexperiencia que habían impedido durante tantos años el ascenso. Por fútbol, juego y calidad el filial malaguista había merecido antes el premio de subir, pero la picardía de rivales más veteranos y conocedores del otro fútbol en una categoría tan dura como la Tercera habían truncado una y otra vez el sueño de los chavales.





Pero eso se acabó y en tierras murcianas el filial se hizo grande. Se adelantó con un golazo marca de la casa de, que se aprovechó de un fallo del portero para batirle de rabona, sí, de, y enmudecer un repleto campo de. Pronto igualó el cuadro local y con 10 durante muchos minutos por la expulsión de, el Malagueño aguantó el resultado y pudo saborear el ascenso.Un éxito deportivo de relieve que permitirá al Málaga explotar más si cabe la cantera. Y es que, hasta esta temporada había tres escalones entre el primer equipo y el filial, pero en la próxima, tras el descenso de los "grandes", solo habrá uno., con el ascenso del Málaga Femenino y el triunfo del San Félix Juvenil en la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey de la categoría.Dely recuperó apara el partido después de recuperarse de sus molestias y entró en el once en detrimento de Maty. Una contra brutal del Málagueño estuvo muy cerca de convertirse en el primer gol blanquiazul, pero el azulgrana Iván sacó el balón a córner in extremis cuandose disponía a marcar (5').Poco a poco el filial se fue haciendo dueño del partido y en la salida de un córnerobligó aa lucirse bajo palos. Muy valientes los de Dely Valdés en el primer tramo del encuentro, que hicieron enmudecer un estadio de La Constitución lleno hasta la bandera. Volvió a acercarse el Malagueño y estuvo a milímetros de marcar tras una gran jugada de pizarra. Pero fue. Un golazo de rabona puso en ventaja a los chavales de Dely Valdés y que les acercaba a Segunda B.Con el Yeclano en estado de shock y a merced del cuadro blanquiazul, Jaime Moreno tuvo el 0-2 tras una gran jugada de Deco, pero el venezolano la mandó a las nubes. El Malagueño mostraba templanza y saber estar en un campo hostil, lo que le había faltado en los últimos años para rematar el ascenso. Pero en una acción aislada el Yeclano empató al filo del descanso (40')., el corpulento delantero local, batió de cabeza atras rematar una falta desde la frontal. Demasiado premio para el cuadro murciano, que no se había acercado con peligro en ninguna ocasión al área malaguista.El tanto local sentó como un jarro de agua fría al filial, que sufrió hasta que el colegiado pitó el final de la primera parte. Con el empate a un gol se llegó al descanso, un resultado que le daba el ascenso al equipo blanquiazul.Salió enchufado el cuadro local en la segunda mitad, con prisas por culminar la remontada. Kellyan evitó el segundo en otra jugada a balón parado, principal arma de los murcianos. Tocaba sufrir y Deco se encargó de avisar al Yeclano con una buena oportunidad que detuvo Serna.Pero el partido cambió por completo por una comprometida decisión del árbitro, que expulsó al malaguista Iván por una dura entrada en el centro del campo. No le tembló el pulso al colegiado para dejar con 10 al cuadro blanquiazul, al que le tocaba defender su mínima ventaja como gato panza arriba. Dely Valdés reestructuró el equipo con la salida del lateral, muy peleón y con trabajo pero sin acierto de cara al gol.Con el paso de los minutos el equipo blanquiazul dio un paso atrás.. El Yeclano sustituyó a Iker Torre, su principal peligro, y los chicos de La Academia lo agradecieron. La tuvo Jack Harper para sentenciar, pero tras una magnífica internada su disparo se fue al palo después de un paradón de Serna. Esa acción aplacó los ánimos murcianos, que con el paso de los minutos veían que se les escapaba el ascenso., muy revolucionado desde que salió en el minuto 60,a los 20 minutos de entrar por doble amarilla y las fuerzas se igualaron.El gol podía caer para cualquiera y el Malagueño trató de parar el partido y que se jugara lo menos posible en los minutos finales. Al final incluso el filial pudo marcar más goles con el Yeclano volcado. Deco emalograron sendas ocasiones clarísimas en el descuento. No tuvo que lamentar esas opciones al limbo y tras un agónico tiempo añadido el Málaga certificó el ascenso.Ficha técnica:: Serna, Mario, Iván, Rumbo, Chino, Belforti (Álex Vaquero, 60'), Víctor Ruíz, Vivanco, Iker Torre (Tonete, 71), Víctor Fenol y Javi Muñoz.: Kellyan, Iván, Alberto, Ian, Chica, Clavería, Abeledo (Nané, 74'), Ramos (Hicham, 87'), Moreno (Álex Robles, 62'), Deco y Harper.Goles: 0-1: Abeledo (27'), 1-1: Iker Torre (40').Árbitro: David Tercero Campos (Manchego) Amonestó a los locales Rumbo (25'), Iván (36'), Javi Muñoz (61'), Álex Vaquero (78') y a los visitantes Jaime Moreno (34') y Ramos (84'). Expulsó a Iván Rodríguez con roja directa (55') y a Vaquero (80') por doble amarilla.Estadio: La Constitución (lleno).