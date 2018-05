Antonio Aguilera: "Parece que los jueces están por la labor de ayudar con el caso de Al-Thani"

Una de las vías que hay abiertas para que se produzcan cambios en el Málaga CF es a través de los juzgados. El presidente Al-Thani ya cuenta con varias demandas de accionistas minoritarios y es previsible que prospere alguna de ellas, según apuntó ayer Antonio Aguilera, presidente de esta asociación.

Aguilera, en los micrófonos de la Cadena Ser, se mostró optimista con los próximos acontecimientos que se pueden desarrollar en torno al dirigente malaguista para retirarle el control del club. «Nos vamos a personar en la denuncia que ha presentado Dumet Grayeb, académico en derecho penal. Me ha dicho que la demanda que él puso está admitida a trámite y que con las pruebas que ha presentado parece ser que la jueza está por la labor de inhabilitar al jeque», apuntó en primera instancia, confirmando que han presentado ya también una demanda por lo mercantil hacia el catarí y que se van a personar en esta.

«Este señor (Al-Thani), duerme de día ahora en el Ramadán y hace la vida de noche. No coge el teléfono y no quiere saber nada. Los jueces tienen oídos, escuchan y ven. Y se dan cuenta de que hay un problema en el Málaga CF. Y parece ser que están en la labor de ayudar. Esto hay que solucionarlo de alguna manera. La única solución es que entre una junta gestora hasta que se solucione el juicio con BlueBay y que entre aire fresco en el club», reiteró.

«Las instituciones están en 'stand by'. No nos han dicho nada. Pero hay personas de las instituciones que están preocupados, como todos en Málaga. Estamos a 30 de mayo y la ventaja que teníamos ya la hemos perdido. Los rivales ya se han puesto manos a la obra», comentó sobre las consecuencias.

Los accionistas minoritarios del Málaga CF tuvieron el pasado lunes acceso al Libro de Registro de Acciones Nominativas del club, aunque no encontraron lo que esperaban. «El otro día descubrimos que todos los accionistas que compraron acciones en la época de Fernando Sanz no están, no se sabe dónde están, se han perdido. Nadie sabe nada. Están firmadas la compra de las acciones por Yasmin, la primera directora general del Málaga CF en la época de Al-Thani. Hay personas muy importantes de Málaga, muy implicadas que están dispuestas a ayudar para que esto se solucione. Para que se solucione el pleito con BlueBay y después ya se vea», apuntó Antonio Aguilera.