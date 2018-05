Weligton, en la lista de opciones para ser director deportivo

"Lo principal es que me quieran, no quiero ser uno más", asegura

El Málaga CF busca con ahínco -aunque viendo la velocidad de decisión de Al-Thani, no lo parece- un nuevo director deportivo ante la perspectiva de que Mario Husillos acabe solucionando su salida en las próximas horas. Y una de las alternativas en la larga lista de opciones que se le trasladó al presidente la semana pasada es la del exmalaguista Weligton, que hasta hace un año defendía la camiseta del Málaga CF con el brazalete puesto pero que ahora se postula para ocupar la posible vacante en los despachos.

El del brasileño es un nombre más, pero no es uno más dentro de la lista de cerca de 40 nombres que se le ha hecho llegar al dirigente. Porque Weligton representa los valores del Málaga CF de los últimos años. Sería un hombre prácticamente de la casa y un comodín perfecto en caso de que la elección del técnico fuera la de un entrenador con capacidad de mando en la planificación, como es el caso de Juan Ramón Muñiz.

'Weli' acabó su curso de director deportivo hace unas semanas, por lo que no sería tampoco un cargo «regalado». Y conoce la casa a la perfección.

El brasileño, en cualquier caso, habló ayer en los micrófonos de La Jugada Málaga de Canal Sur Radio, donde abordó diferentes temas de la actualidad blanquiazul. «Siempre mi intención es ayudar en lo que pueda». Cuestionado sobre si volvería al club como director deportivo, se dejó querer. «Lo principal es que me quieran. Mucha gente se está ofreciendo, no quiero ser uno más. Soy malaguista de corazón, podría aportar mi granito de arena. El Málaga necesita gente de la casa, sea yo u otro. Que a la gente le duela los colores, que mire por el club. Estaría encantado», apuntó.

«Hay cosas que no dependen de mí, aunque jamás le diría no al Málaga y al malaguismo salvo por algo familiar que me lo impidiera. Me estoy preparando para coger la oportunidad cuando venga», reiteró el exzaguero.

Además, el brasileño se mostró conciliador con respecto a Al-Thani. «Debemos hacer que el jeque vuelva a apostar y a enamorarse del club. Hay que levantar la bandera blanca y de paz, que Al-Thani apueste otra vez, que confíe en la gente de la casa, que dará frutos», comentó el brasileño.

En cualquier caso, la decisión, como la del técnico, está en manos de Al-Thani. Y por el momento no ha respondido ni a una ni a otra opción.