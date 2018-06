El malagueño Alberto Escassi se deja querer: «Me haría ilusión»

Alberto Escassi, jugador malagueño del CD Numancia que está disputando el play off de ascenso a Primera División se deja querer. El centrocampista, que militó en las categorías inferiores del conjunto blanquiazul, está ahora haciendo carrera en tierras sorianas pero no olvida sus raíces. De hecho, en una entrevista concedida a la web Besoccer.com, el jugador numantino ha apuntado que jugar en el Málaga CF le hace especial ilusión. «Me haría ilusión, claro. Soy del Málaga, es mi ciudad y me encantaría jugar en el equipo de mi tierra. Son pensamientos y sueños...», dijo en primera instancia.

Sin embargo, acaba de renovar contrato con el Numancia y a expensas de lo que suceda en poco tiempo con el equipo soriano, parece compleja su salida. «He renovado dos años con el Numancia y mi pensamiento es seguir aquí. Es un equipo que hace las cosas muy bien, cuida a su gente y en el que me encuentro muy cómodo», apuntó.

Escassi, de hecho, incluso le marcó un gol al Málaga esta temporada en el enfrentamiento de Copa. «Cuando me enteré del cruce me hizo especial ilusión. Tengo muchos amigos allí y siempre he sido seguidor del Málaga».