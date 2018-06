Y ahora, a por el nuevo entrenador del Málaga CF

Baraja y Escribá, los mejores colocados, aunque no son los únicos en la lista de opciones

El Málaga CF de Segunda División ya ha comenzado a andar con la elección del nuevo director deportivo, pero ahora tiene la obligación de coger velocidad de crucero. Y tras la llegada de José Luis Pérez Caminero, el siguiente paso es el de elegir nuevo entrenador para el proyecto en Segunda División.

Sobre la mesa hay dos nombres que tienen serias opciones de recalar en Martiricos. El que más gusta es Rubén Baraja, entrenador del Sporting de Gijón. Sin embargo, tiene el problema de que tiene contrato firmado para la próxima campaña en el conjunto asturiano. Su salida no sería demasiado compleja si finalmente no consigue el ascenso, aunque esa situación podría acelerarse mañana domingo, con la vuelta de la primera eliminatoria del play off de ascenso contra el Valladolid, que ya viene viciada tras el 3-1 de la ida.

Pero si consigue darle la vuelta y finalmente ascender, todo hace indicar de que el Málaga no esperaría al desenlace de la siguiente eliminatoria y tampoco tendía opciones si acaba en Primera. Baraja es un técnico joven y con ambición que conoce a la perfección Caminero. Ambos tienen pasado colchonero e incluso el vallisoletano era segundo entrenador de Gregorio Manzano cuando aterrizó en el Atlético de Madrid de la mano de Caminero.

El otro nombre en la lista es el de Fran Escribá. El técnico valenciano es un perfil diferente al de Baraja. Más veterano y con experiencia en los banquillos, sobre todo en Primera, y también con más caché. El hecho de que los banquillos en Primera estén ya todos ocupados podría facilitar su decisión, porque el primer contacto que el Málaga CF tuvo con él fue de la mano de Mario Husillos hace unos meses y declinó la oferta al esperar a un club de Primera.

Escribá propone un fútbol más aguerrido y defensivo, pero resultadista y efectivo. De hecho, cuenta con un ascenso en su currículum como es el del Elche. También estuvo en el Atlético de Madrid, aunque de segundo entrenador de Quique Sánchez Flores.

Estos son los dos principales nombres en la lista de Caminero, pero no son los únicos. Y es que Manuel García Quilón también tiene mucho que decir al respecto, ya que ambos técnicos son representados por él. Uno que también está en su cartera y que se ha quedado sin equipo es Gregorio Manzano. El técnico de Bailén tiene también un pasado exmalaguista, aunque no de grato recuerdo en Martiricos ya que salió por la puerta de atrás. Acaba de rescindir contrato con el Guizhou Hengfeng de la Superliga china y está sin equipo. Puede ser otro nombre en la lista de opciones que barajan estos días Caminero y Quilón.