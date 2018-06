Arranca la campaña de abonos, más barata que el último año en Segunda

El aficionado malaguista tiene, desde hoy, una cita ineludible en las taquillas de Martiricos o través de internet. Comienza la campaña de abonados, a partir de las 10 horas, para la temporada 2018/19, en la que el Málaga CF tratará de regresar a Primera División tras el fatídico descenso de esta pasada temporada. Y lo hace con una rebaja del 20% de media respecto al curso anterior y con precios más bajos que la última temporada del equipo blanquiazul en Segunda División, hace ya más de 10 años (2007/08).

El club quiere que La Rosaleda siga siendo el motor del equipo, sabe de la importancia que tiene la afición y han decidido bajar los precios como premio a los abonados que el curso pasado sufrieron la peor campaña en la historia del club. Así, las grandes novedades son la bajada de precios de un 20% de media en los abonos, mantener el mismo precio el año que viene -si se consigue el ascenso a Primera- a los abonados que renueven durante junio y un 5% de descuento para las renovaciones online en el presente mes.

Es cierto que por La Rosaleda el curso que viene no pasarán los Real Madrid, Barcelona o Atlético. No habrá fútbol de Primera, pero en cuanto a cantidad sí habrá más partidos debido a la Liga de 22 equipos en Segunda, más un hipotético play off de ascenso y la Copa del Rey. Todo esto está incluido en el abono único.

El club, además, ha puesto a disposición de los aficionados nuevas zonas del estadio, que han permitido que haya más abonos a precios populares, bajo el nombre de «Curvas». En estas zonas, las cuatro situadas entre Tribuna o Preferencia con los Fondos (Alta y Baja), con lo que se amplían los sectores más asequibles para los aficionados.

En cuando al abono Infantil, el club quiere seguir fomentando la «cantera» de aficionados. Por eso, han decidido bajar de 80 euros a 50 como precio único en todas las zonas del estadio y para todos los partidos que se disputen en La Rosaleda.

El 2, 3 y 4 de julio se abrirá el plazo para los cambios en la grada de Tribuna, Preferencia y Fondos-Curvas respectivamente.

Más baratos que en la 2007/08



Un dato, cuanto menos curioso, es que los abonos de esta temporada en Segunda son más económicos que los de la última temporada que el Málaga estuvo en Segunda (2007/08). Este año los precios oscilan entre los 850 euros (Tribuna 1) y los 150 euros (Grada de Animación), mientras que por entonces los precios iban desde los 990 euros (Tribuna 1) a los 204 euros (Fondo).