Caminero: "Busco que haya unidad, porque si no va a ser muy difícil"

José Luis Pérez Caminero ya es nuevo director deportivo del Málaga CF a todos los efectos. El ejecutivo madrileño ha sido presentado en sociedad ante los medios de comunicación y ahí ha mostrado su ilusión por comenzar a trabajar en el cargo y también algunas de las medidas que tiene pensado tomar a corto plazo.

En primer lugar, el madrileño se mostró contento por recalar en el Málaga CF. "Acabo de llegar, estoy conociendo todo. Muy contento de estar aquí de estar en un club histórico como es el Málaga CF. Deseando c menzar a funcionar porque tenemos un reto importante porque queremos cambiar el sino que tiene", dijo.

El técnico afronta un reto bien distinto al que tenía en el Atlético de Madrid. "Vengo a desarrollar un trabajo y me voy a esforzar. Mi función ahora es con el director general, que es Joaquín Jofre. Lo que quiero es trabajar. No sé lo que pasó antes y lo que vengo es al presente. Miro al futuro. La gente del club miramos al futuro. El pasado ya no le vamos a buscar solución. Lo que vamos a hacer es mirar de hoy en adelante".

El ejecutivo fue cuestionado sobre su decisión de recalar en Málaga. "Al final uno busca algo en lo que sentirse bien. Desde que me hablaron del proyecto del Málaga me ilusionó mucho, es algo que me debía por mí y la gente que confiaba en mi. Voy a dejarlo todo para que este club esté donde se merece".

También sobre lo que le han pedido en el club. "Alguien que tenga las ideas renovadas y con ilusión y ganas. Es vital para ser director deportivo del Málaga. Y cuando me han elegido es porque han visto que tengo todas esas cualidades y estoy deseando ponerlas en práctica".

Caminero no tiene pensado revolucionar su grupo de trabajo por el momento. "Vengo a aprender de la gente que hay aquí. No soy persona de tomar decisiones. prefiero evaluar la gente. Seguro que son muy válidos. A partir de ahí se tomarán decisiones. Es posible que vengan más personas, pero irán entrando de manera paulatina. La gente que está aquí es muy válida".

"Mi contrato es de tres años y a eso me agarro. Intentar hacerlo lo mejor posible para los aficionados y el club", especificó, sin hacer referencia a posibles injerencias del presidente. De hecho, el director deportivo no tendrá una comunicación fluida con el presidente. "No sé cuando voy a hablar con el jeque. Mi comunicación es fluida con Joaquín. Y en eso me tengo que mirar".

Incluso el madrileño no teme que haya problemas con Al-Thani. "No me preocupa Al-Thani porque soy muy claro en lo que pienso y lo que digo. Si surgiera veríamos la manera de solucionarlo. Me preocupa más confeccionar una buena plantilla y un buen entrenador. Y crear un equipo que sude la camiseta por la gente del Málaga".

Por último, el nuevo director deportivo lanzó un mensaje a la afición. "Yo me voy a hacer socio del Málaga. Busco que haya una unidad, porque si no va a ser muy difícil en esta categoría. Solo pido eso. Va a haber buenos y malos momentos. En los malos que apoyen al equipo. Por lo que yo he visto desde que he llegado a Málaga es que la gente nos va a apoyar"