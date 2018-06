Los deberes de Caminero en el Málaga CF

El «Día 1» de José Luis Pérez Caminero al frente de la dirección deportiva del Málaga CF comienza hoy, con su presentación en sociedad, aunque ya lleva varios días poniéndose al día sobre la actualidad blanquiazul. Pero será hoy, ya desde el terreno, cuando tome las riendas y se ponga manos a la obra con todo el trabajo que tiene por delante. Muchos frentes abiertos que abordar, algunos de máxima urgencia, que obligan al ex responsable de la parcela deportiva del Atlético de Madrid a comenzar a tomar decisiones desde ya.

Entrenador

Caminero tiene que elegir su técnico para Segunda División

El primer asunto a tratar y de vital importancia con el que se enfrenta Caminero es la elección de su entrenador. Ya se conocen algunos nombres que maneja el madrileño, como el de Rubén Baraja o Fran Escribá, pero no se descarta que haya más en cartera y el entrenador elegido no sea uno de esas dos opciones, que son las que están sonando con más fuerza.

Fichajes

Confeccionar una plantilla para la categoría de plata

El nuevo ejecutivo deberá ponerse manos a la obra para planificar el plantel. Son muchos los fichajes que debe realizar el Málaga CF este verano, pero tendrá que hilar fino. Algunos jugadores de la actual plantilla, con contrato en vigor, pueden ayudar y aportar en Segunda, pero tiene que acometer una serie de contrataciones con jugadores que conozcan la categoría, aporten veteranía y devuelvan el sello malagueño al vestuario. En ese sentido, futbolistas en mercado como Jesús Gámez reúnen todas las características para ello e incluso se ha ofrecido para regresar al conjunto blanquiazul. El equipo tiene que reforzarse en todas sus líneas, desde un portero titular hasta un ariete que aporte el gol en Segunda.

Salidas

Cenk Gonen, Rolón y Cecchini no tienen sitio en el Málaga

Caminero también tendrá que sentarse con jugadores y ser franco con ellos. El club no cuenta con Cenk Gonen, Rolón o Cecchini y el madrileño tiene que encontrarles acomodo. No será tarea fácil, al menos en lo que respecta al guardameta turco, que no cuenta con mercado. Husillos no pudo «colocarlo» en el pasado mercado invernal y ahora Caminero tendrá la misión de darle salida. En cambio, los dos jóvenes argentinos sí tienen mercado en la liga de su país, por lo que espera poder alcanzar un acuerdo, aunque sea en forma de cesión, para la marcha de ambos, que cuentan con una ficha importante.

Cedidos

10 jugadores que regresan tras sus respectivas cesiones

Jony, Michael Santos, Ontiveros, Mikel Villanueva, Cifu, Koné, Mula, Tighadouini, Luis Muñoz y Cecchini vuelven de sus respectivas cesiones y Caminero deberá analizar y decidir qué hacer con ellos. Algunos se quedarán en Segunda División para tratar de conseguir el ascenso, pero la gran mayoría no seguirán. Mula, Luis Muñoz, Mikel y Ontiveros, en un principio, partían con opciones entre los canteranos.

Por su parte, Jony y Michael Santos son jugadores muy validos para Segunda, vuelven tras triunfar en el Sporting, tienen contrato pero su futuro está en el aire si vienen con ofertas.



Cantera

Tras la salida de Antonio Tapia tiene que elegir un nuevo director de La Academia

Caminero también tendrá que abordar el asunto de la cantera, uno de los pilares básicos en el que se sustenta el club. En ese sentido, la reciente salida de Antonio Tapia como director de La Academia requiere la búsqueda de un sustituto, que tendrá que elegir el madrileño. Ya hay nombres sobre la mesa, como el de Juan Carlos Aguilera, exjugador del Atlético de Madrid, y apuntado por Radio Marca. Otras voces apuntan a que la solución para la cantera está en casa, ya que Duda está asumiendo las funciones de Tapia desde que se marchó.

Equipo de trabajo

Juan Rodríguez, Manolo Gaspar y saber qué va a pasar con la secretaría técnica actual

Caminero quiere rodearse de gente que conozca la casa en su nueva andadura en el Málaga CF y ya ha elegido a Juan Rodríguez, malagueño y exjugador blanquiazul como su segundo espada; mientras que pretende mantener a Manolo Gaspar en el cargo de secretario técnico. Así, está por saber lo qué pasará con el resto de ojeadores del club que trabajaban a las órdenes de Mario Husillos. Caminero no quiere tomar decisiones precipitadas y pese a que traerá gente de su confianza pretende ver la metodología de trabajo que tienen en la secretaría técnica y después decidir en consecuencia.