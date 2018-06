Juan Rodríguez: "Tengo conocimiento y me he formado para estar aquí"

El otro nombre propio de la mañana es también un viejo conocido del malaguismo. Juan Rodríguez también ha tenido su puesta de largo como hombre de la dirección deportiva. El exjugador malaguista aterriza para ser la mano derecha de Caminero, el hombre de confianza que hará de enlace con el ejecutivo.

Juan Rodríguez se mostró muy contento de su nueva aventura, la primera después de colgar las botas el verano pasado. "Muy contento, me fui hace mucho tiempo. Siempre soñé con volver. Rodeado con grandes profesionales. Al lado de José Luis, que tiene mucha experiencia. Contento, feliz e ilusión. Me sirve para seguir aprendiendo y creciendo. Y para madurar en este ámbito. Tengo conocimiento y demás, me he pasado mucho tiempo jugando. Me he formado y ahora tengo la suerte de poder trabajar aquí en el equipo que me lo dio todo. Muy agradecido, Vengo con mucha ilusión y con ganas ponerme el mono de trabajo con ganas de ponerme al trabajo. Y con la intención de devolver al Málaga donde se merece", dijo.

Por su parte, Caminero también se refirió al malagueño, en el que ha depositado toda su confianza. "Juan soy yo. Las decisiones que tome estarán respaldadas. Va a tener un papel importantísimo. Conoce lo que es Málaga, la ciudad y el club. Va a tener tanto voto y tanta decisión como yo", apuntó el director deportivo.