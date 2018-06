Caminero abre el abanico de opciones para el técnico

Tras la presentación del nuevo director deportivo, ahora todos los focos apuntan al nuevo entrenador. Debe ser el siguiente paso y la intención es la de cerrarlo cuanto antes, incluso antes de que finalice la semana. Pero la pregunta sigue en el aire y hay pocas incógnitas despejadas al respecto. Pese a que el círculo parecía cerrado con Rubén Baraja y Fran Escribá, en las últimas horas se ha abierto el abanico de opciones y aunque no han trascendido nombres habría serias opciones deque el técnico elegido finalmente no fuera ninguno de los dos «favoritos», según las fuentes consultadas por este medio. En cualquier caso, el perfil del próximo entrenador parece claro a tenor de las características que el propio Caminero expuso en su comparecencia pública. «El entrenador que venga tiene que ser alguien que conozca la categoría. La Segunda no tiene nada que ver con la Primera. El que tenga que venir o el que va a venir está muy familiarizado con la categoría, es muy importante. Tiene que conocer los equipos, los estadios, lo larga que es la competición... Los pros y los contras. Estoy convencido de que la próxima persona que va entrenar al Málaga conoce la categoría», argumentó.

Caminero, en su presentación, fue cuestionado por los dos nombres que parecen tener más fuerza, como son Baraja y Escribá. «Fran Escribá y Baraja son dos buenos entrenadores, pero todavía hay que madurarlo un poco, darle una vueltecita y pensar que es lo más idóneo para los jugadores que tenemos. La decisión todavía no está tomada», dijo el nuevo jefe de la parcela deportiva.

De hecho, la elección del nuevo técnico marcará buena parte de la confección de la plantilla y de la pretemporada. «Para tener una fecha para comenzar la pretemporada no es cuestión del director deportivo, es una parcela en la que tiene que decidir el entrenador. Seguro que en lo próximo que nos veamos aquí será para presentar el entrenador. Para ello hay que trabajar y ver quién es el que mejor se adapta a los jugadores que tenemos y errar lo menos posible. Será lo antes que podamos. En la planificación es fundamental el entrenador y su cuerpo técnico», especificó al respecto.

En cualquier caso, las miradas siguen apuntando a Rubén Baraja como la opción más probable. En tierras gijonesas aseguran que el técnico tiene muchas opciones de continuar al frente del Sporting, aunque su futuro no está definido pese a tener un año más de contrato. Bajara gusta en Martiricos, pero el club no está dispuesto a pagar compensación económica por su salida.