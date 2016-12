El alcalde de Marbella reafirma su compromiso personal y el de la Junta con La Bajadilla

El alcalde de Marbella, José Bernal, manifestó ayer su compromiso personal y el de la Junta de Andalucía con la ampliación del puerto de Marina La Bajadilla. «Puedo garantizar que el puerto de La Bajadilla va a ser una realidad porque es mi compromiso personal con la presidenta de Andalucía y el consejero de Fomento», afirmó.

El regidor hizo estas manifestaciones ayer tras conocerse que el Consejo Consultivo de Andalucía ha emitido un dictamen en el que aboga por rescatar la concesión del puerto adjudicada en 2011 a la empresa Nas Marbella (participada en un 97% por el jeque Al-Thani y en un 3% por el Ayuntamiento de Marbella) por adeudar más de un millón de euros en concepto de canon y no presentar el proyecto final de obra después de cinco años.

En un dictamen emitido el 15 de noviembre, y que ha trascendido ahora, el órgano judicial añade que procede la incautación de la garantía depositada al efecto (cinco millones de euros), en virtud del artículo 247.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, que establece que cuando el contrato se resuelva por causa imputable al concesionario «le será incautada la fianza y deberá, además, indemnizar a la Administración por los daños y perjuicios ocasionados en lo que exceda del importe de la garantía».

Bernal afirmó ayer que está de acuerdo con el dictamen del consejo, aunque no sea vinculante, si al final la Junta de Andalucía retira la concesión, pero también es partidario de «tomar otras medidas pertinentes porque no sólo ha habido un daño económico para la ciudad sino un daño moral por las expectativas ante la construcción de un puerto que iba a ser una vía de ingreso económicos y de desarrollo urbanístico para la ciudad que no se ha producido».

Por ello, el alcalde añadió que si le retiran la concesión no sólo pedirá explicaciones al jeque, sino también a la senadora y anterior alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, «que tendrá que explicar por qué prometió 5.000 puestos de trabajo, por qué iba recogiendo currículos, y tendría que explicar los pormenores de ese acuerdo con el jeque porque no olvidemos que el Ayuntamiento de Marbella participa en una UTE con el puerto deportivo, en un acuerdo que nunca fue a pleno».

El alcalde afirmó que esa forma de actuar del PP no se va a repetir y cuando el procedimiento concluya (como ya publicó La Opinión de Málaga el jeque ha anunciado que va a recurrir ante los tribunales), «va a haber una respuesta inmediata por parte del Ayuntamiento de Marbella y de la Junta de Andalucía para que el futuro de Marbella pase por el puerto de La Bajadilla como impulso económico para el futuro de la ciudad, pero esta vez con transparencia con el compromiso sólo con la ciudad».

Techo de gasto

Por otra parte, el alcalde José Bernal calificó ayer de ligera e insuficiente la previsión del Gobierno central de elevar un 2,1% el techo de gasto de los ayuntamientos en 2017 y que permitiría aumentar el presupuesto de Marbella en cuatro millones de euros el próximo ejercicio. Bernal reiteró que el Gobierno debería permitir destinar el remanente de Tesorería a financiar las obras de emergencia tras el temporal para ejecutarlas cuanto antes, en vez de tener que esperar a que lleguen las ayudas de Madrid.