Lotería de Navidad 2016 | "No hay derecho, no soy millonario por un solo número"

La suerte ha dejado un reguero de millones por la provincia de Málaga, pero algunos literalmente la han rozado con la punta de los dedos. Es el caso de Pedro García, quien compró un décimo en la administración de lotería del número 1 de la calle Galveston, con el número 26513, cuando el premio Gordo ha recaído en el número 66513.

"No hay derecho a esto, estoy muy desilusionado porque me he quedado a un solo número del premio Gordo. Por un solo número me ha tocado 120 euros en vez de 300.000 euros" se queja Pedro García.

El joven afirma que nunca le había tocado un premio del sorteo de la Lotería de Navidad "y la verdad es que estoy muy desilusionado. Me he quedado a un número de ser millonario", se lamenta.