Pablo Ráez pide llevar su campaña en favor de la donación de médula a los colegios

Pablo Ráez ha reclamado este jueves que las instituciones lleven a las aulas la concienciación sobre la donación de médula por la que lleva meses haciendo campaña en los perfiles de sus redes sociales.

"Hay que trabajar más en concienciar a los colegios, mucha gente me dice 'cuando cumpla 18 me haré donante'", ha afirmado a Efe Ráez, quien ha explicado que "son niños y adolescentes que vienen del colegio o del instituto y sabiendo que no es peligroso, quieren ayudar, mientras que cuando creces es más difícil cambiar hábitos".

Ráez ha comentado que se encuentra "bastante bien, recuperándome un poco" y que ahora acude al hospital dos veces por semana: "Las revisiones son muy intensas el primer año y se van reduciendo, después de este son cada seis meses, y así durante cinco años más o menos".

El marbellí, que afronta sus primeros diez días fuera del hospital, ha reconocido que 2016 "ha sido un año duro", aunque también le ha aportado "experiencia y positivismo" y "saco que de todo se pasa", porque "hace unos meses me estaban diagnosticando leucemia otra vez y ahora estoy trasplantado de nuevo".

Del año que comenzará dentro de tres días Ráez ha dicho que no espera "nada, lo que venga bienvenido será" y que dedica su rutina a cuidarse, "no es molestia, forma parte de mi día a día".

"No pensaba que fuese a tener tanta repercusión y muchas veces se me olvida todo esto, yo me siento igual que siempre y no me arrepiento de haber empezado esta campaña porque todo ha servido para ayudar y ha repercutido en las donaciones", ha destacado Ráez, galardonado con los 'XII Premios Malagueños de Hoy' entregados por un periódico local.