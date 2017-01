"2017 va a ser el año en el que se desbloqueen La Bajadilla o el hospital"

­­José Bernal tomó el bastón de mando de la ciudad en junio de 2015 gracias a un acuerdo de investidura a cuatro que ha dado buenos frutos. La gestión eficiente de los recursos municipales y la apuesta por el empleo son algunos de los bastiones del gobierno tripartito, con unas cuentas públicas saneadas y la eliminación de la deuda financiera. Ello ha conllevado el levantamiento del Plan de Ajuste y una mayor flexibilidad para la gestión de los próximos años.

Ha concluido 2016 y un año y medio del gobierno tripartito. ¿Qué balance hace?

Ha sido un año y medio de mucho trabajo, de reordenar muchas cuestiones del funcionamiento del Ayuntamiento y de la ciudad y de recuperar actuaciones necesarias que hacía muchos años que no se acometían.

¿Cómo va la elaboración de los presupuestos?

Nosotros tenemos como pilares fundamentales de nuestro gobierno la participación y el diálogo. Por lo tanto, nuestra intención no es solamente sacar los presupuestos, que los vamos a sacar, sino que contarán con la participación de todos los grupos políticos. Estoy seguro de que van a salir rápido, sobre todo porque Costa del Sol Sí Puede (CSSP) ha trasladado la voluntad de ello. Nos gustaría que esa misma disposición de diálogo y de encuentro la planteara el PP.

¿Qué propuestas de CSSP se van a incorporar en los presupuestos?

Las bolsas de empleo van a estar, nosotros lo hemos aprobado. Algunas de las peticiones que lleva a cabo CSSP no es que las compartamos, es que también son peticiones nuestras y coincidimos en muchos de los puntos.

Entre las demandas de CSSP se encontraba el rescate de concesiones administrativas.

Aquellas que se puedan recuperar se están recuperando y hay otras concesiones por las cuales sufriría un dolo muy importante la ciudad y nosotros no podemos afrontar económicamente las indemnizaciones. Lo que sí se plantea es hacer estudios para que en un futuro pudieran esas concesiones explotarse desde el propio Ayuntamiento.

¿Cuáles son las más factibles para ser gestionadas por el Ayuntamiento?

Una de ellas es la plaza de toros, que la vamos a gestionar como un lugar de actividades y de ocio y de oferta ferial para la ciudad y que entiendo que va ser un uso importante en la estimulación económica de la barriada. Esto se contemplaría en los próximos presupuestos. Tenemos que hacer algunas mejoras, todo eso ya lo planteamos para comenzar a actuar en este año 2017.

¿Cómo ha beneficiado a la ciudad el aumento del 2,1% del techo de gasto aprobado por el Gobierno central?

Nosotros este año volveremos a obtener unos 50 millones de euros de superávit, que es la diferencia entre lo que ingresamos y el techo de gasto. Nos van a permitir que nos gastemos un poco más, sobre unos cuatro millones de euros, pero es insuficiente porque al fin y al cabo esos cuatro millones son el IPC y el coste del gasto ordinario. Es injusto que nosotros estemos cumpliendo todos los pagos de la deuda, hayamos saneado las arcas de este Ayuntamiento, y, sin embargo, no nos dejen bajar los impuestos más ni tampoco nos permitan invertir esos cincuenta millones de euros en el municipio.

Uno de los logros del tripartito ha sido el levantamiento del Plan de Ajuste. ¿Cómo ha sido posible?

En primer lugar por el diálogo, nosotros hemos hablado con las administraciones para que los pagos que fuéramos a hacer fueran mucho más cómodos o los pudiéramos destinar adonde creyéramos que era más adecuado, y la segunda es por una gestión eficiente. En cuanto nos encontramos con el primer superavit, teníamos que eliminar aquellas deudas que nos generaban muchos intereses y con el segundo liquidamos todas las cuentas financieras hasta tal punto que nos ha sobrado dinero y estamos pagando deuda pública de los próximos años.

¿En qué estado se encuentra el pacto a tres?

Está con plena salud, somos un gobierno que lo conforman tres grupos políticos, pero somos un solo gobierno. Nosotros funcionamos con un concepto de gobierno único.

¿Qué grado de cumplimiento hay del pacto?

Hemos cumplido aproximadamente el 80%. Hay otras cosas que no se pueden cumplir porque no lo permite la legislación, pero las adaptamos, y hay cosas que nos quedan por cumplir porque si cumplimos todos esos puntos que establecimos en un año y medio, nos sobran dos años y medio de legislatura.

¿Qué destacaría?

Nuestro gobierno ha invertido con recursos propios en obras en la ciudad en un año y medio más que en los ocho años del PP. Hemos ganado en transparencia. Hemos ganado en políticas de empleo, somos la ciudad de la provincia de Málaga con menos desempleo y la tercera de Andalucía. Hemos creado una plataforma vanguardista que nos la están copiando otros municipios donde ponemos en contacto a empleadores con gente que quiere trabajar, tenemos una lanzadera de empleo y hemos abierto 1.400 metros cuadrados de viveros de empresa. Vamos a sacar las bolsas de trabajo, algo que no ocurría desde el año 2007 y vamos a sacar por primera vez desde el año 2011 oferta pública de empleo.

¿Cómo encara el PSOE la revisión del pacto en junio de 2017 por parte de OSP?

Con toda la tranquilidad del mundo sabiendo que como gobierno hemos cumplido todas las propuestas del pacto. Yo el pacto lo veo muy sano, con visos de continuidad.

¿En qué situación se encuentra la ampliación del puerto de La Bajadilla?

No me cabe la duda de que 2017 va a ser el año en el que se desbloqueen proyectos como La Bajadilla o el hospital Costa del Sol. Hay inversores solventes que quieren desarrollar el puerto de La Bajadilla y tienen dos vías, una en la que estamos trabajando es la inmediata. Para ello tienen que actuar los actuales concesionarios, el jeque, para que sus acciones estén a disposición de la gente que verdaderamente quiere invertir para el proyecto. Si eso no fuese así, está la segunda opción, que sería volverlo a sacar a concurso.

¿Y el hospital?

Lo que estamos llevando a cabo con el diálogo, el encuentro, la participación y el empuje de todas las administraciones es el desbloqueo de esa obra.

¿Cuándo comenzarán las obras del nuevo centro de salud de San Pedro?

Tal y como comienza el año, firmaremos el convenio y creo que a mediados de año se estará ejecutando.

¿Y el instituto de Secundaria, estará para el próximo curso?

Para el próximo curso en septiembre es imposible que esté, la licitación más la ejecución imposibilitan que esté una obra de esas características simplemente por el trámite burocrático. Tengo la seguridad de que si no es en este curso, en el 2018 los alumnos de San Pedro de Secundaria van a tener un centro educativo más.

¿Cómo va la redacción del nuevo PGOU?

Nosotros queremos hacer un Plan General que se ajuste a ley y que conciba la realidad de la ciudad en cuanto a inversiones futuras y sobre todo en algo que no contemplaba el de 2010, en dotaciones reales para el municipio. Queremos hacerlo con mucha celeridad, pero con pies de plomo.

¿Qué parámetros va a tener a parte de ese uso dotaciones?

Participación, diálogo y que sea un Plan General que dé seguridad y mucha capacidad de inversión sostenible para el municipio.

¿Qué le pide al 2017?

Continuidad en los proyectos y mucha fuerza en esa capacidad de trabajo para que todo sea una realidad.