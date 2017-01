Marbella tendrá este año casi 4 millones más por la subida del techo de gasto

­El Ayuntamiento de Marbella contará para este año con casi cuatro millones de euros más para destinarlos a inversiones debido al incremento del 2,1% del techo de gasto aprobado por el Gobierno central recientemente, unas cuentas municipales que el Consistorio espera aprobar de manera inicial a mediados del mes de enero, según declaró a La Opinión de Málaga el concejal de Hacienda, Manuel Osorio.

El edil destacó que la elaboración de los presupuestos va retrasada por varios factores, como la incorporación de los Organismos Autónomos Locales (AOL) al Ayuntamiento o la tardanza en la constitución del Gobierno de la Nación, pero celebra que ahora la ciudad pueda verse beneficiada por el aumento del techo de gasto.

En este sentido, explicó que el Gobierno y los Presupuestos Generales del Estado «son los que marcan las reglas del juego» de las líneas que van a seguir las instituciones tanto a nivel nacional como autonómico, provincial y local, aseguró.

Así, Osorio detalló que Marbella tiene «un techo de gasto de unos 190 millones aproximadamente, es decir, que yo por más que recaude no me puedo gastar más de 190, con lo cual si yo espero y me permiten un 2,1% estamos hablando de cerca de 4 millones, que en un ayuntamiento de esta envergadura, con las necesidades que hay, es bastante dinero y nosotros podemos invertirlo en maquinaria o en otros servicios que nos hacen falta».

Por ello, el Consistorio espera aprobar los presupuestos de manera inicial a mediados de enero, un trámite tras el cual se abrirá un periodo de exposición pública previo a la aprobación definitiva por parte de la Corporación municipal.

En cuanto a la línea que van a seguir los próximos presupuestos municipales, el concejal de Hacienda hizo hincapié en la prioridad que el actual equipo de gobierno da a las políticas sociales, reflejado en el millón de euros que se destinó en 2016 a la delegación de Derechos Sociales.

«Nosotros queremos seguir apoyando esas políticas sociales donde se le dé cobertura a la ciudadanía, a las personas más necesitadas», remarcó Osorio.



Negociaciones

El equipo de gobierno trabaja en la elaboración de las cuentas municipales de 2017, para lo que está negociando con todos los grupos municipales.

«Yo sigo soñando con intentar aprobarlo entre todos», remarcó el edil de Hacienda, quien destacó la dificultad que se está encontrando el Ejecutivo local con los grupos municipales, principalmente con Costa del Sol Sí Puede (CSSP), grupo del que apuntó que «no hace sugerencias, hace imposiciones».

De este modo, explicó que el tema más tratado es el del empleo ya que desde CSSP piden «la creación de bolsas de trabajo para dar cabida a la posibilidad de complementar esos servicios a los que la ley a nivel estatal nos impide la contratación de personal», algo en lo que el equipo de gobierno trabaja, por lo que espera que los presupuestos salgan adelante lo antes posible, dijo.

Por otra parte, señaló que el PP ha trasladado «algunas indicaciones que no son nada descabelladas», por lo que serán incluidas aunque no apoyen las cuentas.

«Cuando el objetivo es el ciudadano, siempre se puede llegar a un acuerdo, esa es mi premisa y por la que peleo todos los días, pero cuesta porque poner de acuerdo ideas tan distantes unas de otras es complejo», matizó.