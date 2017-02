El Consistorio quiere celebrar los exámenes de junio de la UNED en Marbella

El Ayuntamiento de Marbella ha propuesto celebrar los exámenes de junio en el Aula de la Universidad de Educación a Distancia (UNED) de Marbella, que permanece cerrada desde octubre, una medida que deberá valorar la sede central de la institución educativa en Madrid, una vez que el Ayuntamiento apruebe el nuevo convenio en el pleno y garantice la financiación, según destacó la directora del Centro Asociado en Málaga, Concha Travesedo.

Travesedo señaló que el aula de momento permanecerá cerrada en el segundo semestre porque el Ayuntamiento no ha cumplido los requisitos establecidos para reabrir en febrero, como era aprobar en pleno el nuevo convenio en enero como fecha tope, un trámite que no ha podido realizarse al no contar el Consistorio con el informe de Sostenibilidad financiera de la Junta, que recibió el pasado martes, según anunció la responsable del área de Enseñanza, Gema Midón.

Travesedo señaló que el Ayuntamiento no ha comunicado de manera oficial la recepción del informe y remarcó que acordó con Midón la pasada semana «dejar las tutorías para el curso que viene» debido a la planificación académica y si recibía el informe y el pleno aprobaba el convenio antes de junio, «la posibilidad de hacer los exámenes», que es una decisión que ha de tomar la sede central.