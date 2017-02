Julián Muñoz dice que "el más listo fue Gil, que nunca firmó nada"

El exalcalde de Marbella Julián Muñoz ha asegurado este lunes por la mañana, en el juicio que se sigue contra él, el exsecretario y la hija de este por la adjudicación directa de una vivienda por decreto a la última, que "el más listo fue Gil, que nunca firmó nada".

Muñoz ha asegurado que no se concertó con el secretario y la hija de este para adjudicarle la vivienda a ella y que firmó muchos convenios y decretos, que le pasaban a la firma los técnicos, de los que se fiaba, pero él no tenía conocimientos no de urbanismo ni de administración pública.

El exsecretario, Leopoldo Barrantes, ha negado que su firma en el decreto fuera algo más que dar fe de que la rúbrica del alcalde era real y ha explicado que cuando se enteró de que su hija optaba a la vivienda no le gustó, pero que no se concertó con nadie para que la adjudicación, tras declararse desierta la subasta del inmueble, acabara en propiedad de su familiar, funcionaria del Ayuntamiento marbellí.

La hija, Carmen Barrantes, ha señalado que le interesó la vivienda y se enteró de que estaba disponible por el Boletín Oficial de la Provincia, aunque ha explicado que la solicito por escrito pese a que el mismo, que data de 2000, no está en el expediente.

Los tres se enfrentan a una petición de cárcel de tres años.