La demora de los presupuestos y del Plan de Playas retrasará algunos equipamientos

La demora en la aprobación del Plan de Playas de este año y en los presupuestos está retrasando la instalación de algunos equipamientos que el equipo de gobierno de Marbella quiere estrenar este verano, según el concejal del ramo, Miguel Díaz.

Entre las infraestructuras que se van a ver afectadas por ello destacan los puntos de lectura que el equipo de gobierno quiere habilitar en las playas de La Bajadilla, en el centro del municipio, y en San Pedro, o las de los baños adaptados, también en La Bajadilla y en el litoral de Nueva Andalucía, las costas más protegidas y cerradas, según indicó Díaz.

«Los montajes son sencillos, pero tenemos que ajustarnos a los trámites administrativos y los plazos legales. Son equipamientos que requieren materiales de los que no dispone el Ayuntamiento pero hasta que no tengamos el presupuesto municipal de este año aprobado no podemos adquirir material inventariable», explicó el edil.

Los puntos de lectura, oferta cultural y turística que las playas de Marbella tendrán por primera vez, conllevan la instalación de unos módulos de madera para guardar los libros y de tarimas que se colocarán en zonas con sombra para la recreación de espectáculos infantiles.

«Estamos agilizando el proceso para adquirir los materiales, por ejemplo, preparando los pliegos de contratación. Aun así, estas instalaciones no estarán habilitadas a principios de junio. Sólo los plazos legales nos llevarán un mes», se quejó el concejal.