Herido en Marbella un joven al caerle un pilar en el pie

Un varón de 21 años de edad ha resultado herido en la madrugada de este sábado al caerle encima de un pie un pilar en un camino de pescadores junto a un vivero de Marbella (Málaga).



Según informa el 112, servicio adscrito a la Consejería de Justicia e Interior de la Junta, un particular alertaba del incidente sobre las 1.30 horas de la madrugada de este sábado y movilizó, en el momento, a Policía Local, a Bomberos y a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES).



Los efectivos sanitarios han atendido y trasladado al hospital Costa del Sol al varón herido; mientras que fuentes municipales citadas por el 112 han indicado que el suceso se ha producido porque un vehículo ha enganchado una cadena que hay entre dos pilares y ha tirado uno de ellos, que ha caído encima del pie del afectado.



Las mismas fuentes han precisado que Bomberos no ha tenido que sanear y que no existe riesgo de desprendimiento.