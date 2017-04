Marbella aprueba el texto refundido del PGOU de 1986 y su encaje a la LOUA

El Pleno del Ayuntamiento de Marbella ha aprobado este viernes el texto refundido del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986 y la adaptación del propio Plan a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), de rango autonómico.



La aprobación de ambos documentos, que se han debatido de forma independiente, ha contado en ambos casos con los votos a favor de los partidos coaligados en el equipo de gobierno, PSOE, IU y Opción Sampedreña (OSP), y de la marca local de Podemos, Costa del Sol Sí Puede (CSSP), y la abstención del PP.



CSSP ha presentado dos enmiendas, una por cada documento y que han salido adelante, para solicitar que el texto refundido se exponga al público y para verificar diferentes aspectos sobre la adaptación del Plan de 1986 a la norma autonómica.



La edil de Urbanismo, Isabel Pérez, que ha defendido las dos mociones, ha confiado en que ambos documentos permitan dotar de mayor seguridad jurídica al urbanismo después de que el Tribunal Supremo anulara a finales de 2015 el PGOU de 2010.



"Apoyar ambos documentos es estar a favor de la mejora del urbanismo de Marbella. No apoyarlos desautoriza cualquier intento de crítica a la Delegación de Urbanismo. El texto refundido se dota al urbanismo de un documento ágil y de fácil manejo. La adaptación del PGOU de 1986 permitirá introducir modificaciones que hasta ahora no se podían realizar", ha indicado.



La concejala ha asegurado que "no se puede criticar el urbanismo del municipio y no aprobar los pasos que se dan para que éste funcione".



La edil tuvo que retirar del pleno de febrero la moción en la que solicitaba la aprobación del texto refundido del PGOU de 1986 al no contar con el apoyo de la oposición.



Los concejales del PP que han manifestado la postura del grupo municipal, Cristóbal Garre y Félix Romero, han asegurado que los 'populares' se han abstenido por "responsabilidad y lealtad" con el municipio, pero han criticado que el equipo de gobierno "haya optado por rehabilitar un Plan de más de 30 años sin iniciar ni el primer paso para licitar el nuevo PGOU, que es la solución más fiable para mirar adelante".



"En el texto refundido del PGOU de 1986 no lo meten todo y esto genera inseguridad jurídica para el sector. ¿Dónde están en el texto la sentencia de los tribunales que son los motivos del PGOU de 2010? No los he visto", ha indicado Garre.



Romero ha asegurado que, pese a la aprobación de ambos documentos, el equipo de gobierno "aporta muy poca confianza y mucha inseguridad jurídica ya que no integran las sentencias firmes ni da respuesta a las 16.000 viviendas irregulares que están fuera del planeamiento de 1986".



La Corporación ha aprobado también la propuesta de CSSP para utilizar fuegos artificiales silenciosos a la que se ha añadido una enmienda de OSP para flexibilizar la moción, pedir a la Junta de Andalucía que destine el cinco por ciento de su PIB a la educación pública, la propuesta de IU para recuperar la memoria histórica de los maestros de la II República y una petición del PP para que en el próximo pleno se debata la aprobación del reglamento orgánico de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones.



También ha salido adelante una moción de OSP para instar al Ministerio de Fomento a que habilite un tercer carril en cada sentido de la circulación en la A-7 en el tramo comprendido entre la entrada a San Pedro y Puerto Banús.