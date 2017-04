"Si Marbella apuesta por Starlite, Starlite seguirá apostando por la ciudad"

­El festival Starlite celebrará este año su VI edición con una apuesta cultural que ha revolucionado las noches veraniegas de Marbella con una oferta de ocio que aglutina unas cuarenta actuaciones de artistas nacionales e internacionales. Su promotora, la empresaria Sandra García-Sanjuán, cuenta las novedades de este año y destaca la necesidad de contar con apoyo para que el proyecto sea viable.

¿Cómo se presenta la sexta edición de Starlite?

Muy bien,tenemos el cartel más ambicioso de todos los años, hemos doblado el número de conciertos y este año tenemos 40. Ampliamos una semana y este año pasamos a seis, será del 13 de julio al 26 de agosto.

¿Qué novedades hay en Starlite para este año?

Hemos hecho una apuesta este año, con un esfuerzo muy grande, para hacer 12 conciertos a 25 euros para que puedan disfrutarlos mucha más gente, pero es una apuesta muy importante que hacemos con un acuerdo con el Ayuntamiento en el que no hay ningún desembolso económico por parte del Ayuntamiento. Van a venir artistas de la talla de Mikel Erentxun, Dvicio o Morat. Tenemos a Gipsy Kings, que viene con «A dos velas», luego tenemos también en esa zona a Antonio José,hay actuaciones muy chulas.

¿Y que conciertos destacaría del cartel principal?

Las actuaciones son todas muy buenas y tenemos opciones para todos los públicos. Está una leyenda viva de la música como Elton John, pero luego tienes a la cantante soprano número 1 del mundo, que es Anna Netrebko, o a Andrea Bocelli, que es el cantante número 1 de la ópera en el mundo; o tienes actuaciones como Cantajuegos para niños de 3 años; a Ana Torroja; al rey del merengue, Juan Luis Guerra; a Luis Fonsi, que tiene la canción del verano; a Eros Ramazzotti con su único concierto en España o a Carlos Vives. Al final tenemos un cartel que es la leche, es que no hay un cartel como este en España en ningún sitio. Nadie tiene una oferta de ocio así, no existe.

¿Cuáles van a ser los momentos especiales de la gala?

Se celebrará el 13 de agosto con Antonio Banderas como anfitrión y un montón de celebridades. Vendrá un artista internacional potente y las actuaciones, que siempre son parte importante, y los premios a las personalidades internacionales que se entregan. Normalmente se entregan a personalidades públicas que aprovechan su fama y popularidad para devolver a la sociedad y apoyar a la gente que más lo necesita. También apoyamos hacer donativos a alguna asociación de Marbella.

¿Con qué espacios va a contar el festival este año?

Tenemos dos escenarios, el auditorio y Sessions y hay actividad en ambos. El auditorio es más sentado y son tickets más caros y la parte de las Sessions es un espacio para estar de estar de pie, ver el concierto de otra manera, conciertos populares a 25 euros y luego hay a parte DJ sessions.

¿Y a nivel gastronómico?

Tenemos un restaurante este año que más que sentarse y que te sirvan un primer plato y un segundo, estamos haciendo una especie de bufet que tú te sirves y tú gestionas tus tiempos.

¿Se ha aprobado ya el convenio con el Ayuntamiento?

Para esta edición hay acuerdo, ya para años sucesivos veremos si hay acuerdo o no, no lo sabemos. A nosotros nos encantaría seguir en Marbella, pero también dependerá de los apoyos que tengamos, no hablamos de apoyo económico.

¿Qué tipo de apoyos?

El apoyo de poder seguir haciendo que el proyecto sea viable. En cada edición invertimos 10 millones de euros, si no no vendrían los artistas que están viniendo. Al final esto es un proyecto empresarial privado, entonces para poder hacer esto y traer a un artista que te cuesta unos dineros muy grandes si en entradas no lo recuperas, tienes que recuperarlo en la comida, en la bebida, en patrocinadores y en el horario que tienes de consumos. Si tú al final cortas el horario no lo recuperas, por lo tanto, tienes que bajar el nivel de artistas y si bajas el nivel de los artistas ya no es Starlite.

¿Necesitan más seguridad?

Tenemos que ver que el proyecto pueda ser viable para trabajar a largo plazo y que tengamos una concesión a muchos años para poder prever y planificar. Si al final cada año tienes que partir de cero y es la lucha de volverlo a hacer, el desgaste es muy grande. Si Marbella apuesta por Starlite, Starlite seguirá apostando por la ciudad de Marbella.

¿Cómo valoran la demanda de Podemos de dejar abierta la cantera todo el año?

El espacio no tiene electricidad todo el año, nosotros pagamos un dineral por la electricidad al mes, solo darla de alta en un mes son 12.000 euros. Hemos hecho las canalizaciones, hemos subido el agua. Nosotros desmontamos cuando nos vamos y es muy complicado ponerlo en marcha.

¿Cuáles son sus retos?

Seguir creciendo, en el año 2018 abrir un tercer país, que los carteles siempre sean de este nivel con artistas muy potentes y seguir teniendo conciertos únicos que nadie más los tenga.

¿Y el proyecto de reforma del Cine Astoria de Málaga?

Hemos ganado por ahora el concurso de ideas, que somos por un lado el arquitecto Pepe Seguí, que hace el proyecto arquitectónico, y por otro lado, Antonio Banderas en asociación con nosotros, que está aportando toda la parte creativa y artística y nosotros la parte de viabilidad del proyecto y de gestión. De hecho, hemos montado una sociedad por si nos asignan el proyecto porque por ahora se ha ganado el concurso de ideas, pero hay unos procesos burocráticos y hay que ver si realmente nos asignan la ejecución.

¿En qué consiste?

La idea es llevar este proyecto, que es independiente de Starlite Marbella. Astoria-Victoria es un proyecto de ejecución y cultural muy ambicioso que haríamos Antonio Banderas y el equipo de Starlite, pero no es el festival, es otro proyecto que está anual y que se sería un centro muy cultural donde se juntarían distintas disciplinas y donde habría un tema gastronómico potente, dos teatros, uno más fuerte y un teatro secundario, haríamos restaurantes temáticos apoyando la cultura, el jazz, la magia, la música salsa, distintas áreas y disciplinas en un centro cultural y de ocio.