Los escolares de Marbella suspenden en cultura local

­La Asociación Marbella Activa ha elaborado una encuesta para examinar el grado de conocimiento de la historia local de 435 alumnos de 18 centros de Primaria y Secundaria de Marbella y San Pedro, dando como resultado un escaso conocimiento de lugares emblemáticos o personajes ilustres, a excepción de los espacios abiertos de tránsito frecuente como el Castillo, el Parque de la Alameda, la Torre del Cable o Sierra Blanca. Los datos no han sorprendido al colectivo, que pide un Museo de la Ciudad, según su presidente, Javier Lima.

El estudio será remitido a la Junta de Andalucía «para explicar la importancia de que se permita a los escolares conocer su historia local, sus tradiciones y su patrimonio», un texto que ha servido además para evaluar el trabajo que la asociación desarrolla en los centros educativos con la entrega del libro Conoce Marbella y San Pedro y su aplicación, señaló.

Lima apuntó a los centros educativos como responsables del grado de desconocimiento de la historia local, mientras que las instituciones puedan dar facilidades para divulgar la cultura de la ciudad, por lo que el colectivo propondrá crear un Museo de la Ciudad.

«Necesitamos un museo de la ciudad donde ciudadanos y turistas podamos conocer nuestra historia, que no hay ningún sitio donde lo podamos hacer», exclamó Lima, quien abogó por incluir este equipamiento «en el recorrido turístico de la ciudad» e impulsar el turismo cultural.

Por su parte, Francisco Cervera, encargado de dirigir el proyecto, que se ha desarrollado a lo largo del curso escolar 2016-2017, lamentó los resultados obtenidos, que por otro lado eran esperados, y achacó a los centros educativos y al profesorado la tarea de vincular al alumnado con la ciudad frente a lo que considera excusas de la comunidad educativa como el hecho de que «el profesorado viene de fuera y no está ligado a nuestras raíces, que cambia de lugar con frecuencia, que muchos alumnos no son de aquí y, por tanto, no sienten ese apego a nuestras cosas».

En su opinión, «es una obligación de los centros de Marbella acercar a nuestros alumnos a conocer el entorno en el que viven porque si no lo hacemos, perdemos esos lazos que nos hacen ser auténticos ciudadanos, gente que quiera a su ciudad y se comprometa».

Entre los motivos de esa falta de implicación de los colegio indicó que los programas educativos vienen predeterminados y no inciden en el contexto más inmediato, a lo que sumó la extensión del bilingüismo y la impartición de asignaturas como Ciencias Sociales y Naturales en inglés. «No es la mejor forma», valoró. «Pensamos que en sitios turísticos esta multiculturalidad que vivimos puede ir arrinconando las formas de vida primigenias», agregó.

Para atajar esta situación, destacó la importancia de que cada centro asuma la tarea de acercar a los escolares a su ciudad, así como que el Centro del Profesorado forme a los docentes en el conocimiento de la historia local. Por otro lado, apuntó a la creación de un Museo de la Ciudad donde cabe «todo lo que ayude a interpretar todo lo que hay en nuestra ciudad», como el Museo de Málaga de Arte y Costumbres populares, y que refleje las costumbres y la historia inmediata de Marbella.

En concreto, el colectivo ha tomado como muestra a 435 alumnos de 6º de Primaria y 4º de la ESO a los que se ha practicado dos pruebas sobre imágenes de yacimientos arqueológicos o lugares emblemáticos como la Ermita de Santiago, los restos de la muralla del Castillo, la Basílica Paleocristiana Vega del Mar, la Torre del Cable, o La Concha. La segunda consistió en mostrar personajes ilustres y lugares como Manuel Agustín Heredia, Rogelio Vigil de Quiñones, Ricardo Soriano, el Marqués del Duero, el Fuerte de San Luis o el Trapiche del Prado.