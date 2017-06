Gabino Diego: "Marbella es una de las mejores ciudades de España para vivir"

El actor Gabino Diego vuelve a Marbella para protagonizar la comedia El Intercambio, un texto del malagueño Ignacio Nacho, junto a cinco actores (Teté Delgado, Juanma Lara, Rodrigo Poisón, Ignacio Nacho y Natalia Roig). La cita será este sábado, a las 22 horas, en el Teatro Ciudad de Marbella. Original de Ignacio Nacho, El Intercambio» es una divertida comedia en la que una esposa le regala a su marido (Gabino Diego) un intercambio de pareja por su 20 aniversario, una situación que se convierte en una pesadilla ya que el marido sueña con estar con una brasileña.

¿Qué va a encontrar el espectador en El Intercambio?

Sobre todo una función muy divertida. Hacía tiempo que no encontraba un texto tan divertido e ingenioso y los seis actores son un All Stars de la comedia porque todos llevan muchos años de profesión.

Regresa a Marbella tras grabar en 2002 Torrente 2: Misión en Marbella». ¿Qué le parece la ciudad?

Una vez me preguntaron dónde se vivía mejor en Andalucía; yo no he estado por toda Andalucía, he estado por muchos sitios, pero uno de los lugares donde mejor se vive es en Marbella. Lo pasé fenomenal cuando rodé Torrente porque me pude bañar en la piscina, en pleno noviembre, fue maravilloso.

¿Había vuelto desde entonces?

Sólo he estado dos veces en Marbella actuando con mi espectáculo Una noche con Gabino al aire libre y luego he estado en el teatro; la verdad es que tengo un recuerdo maravilloso.

Torrente fue una película muy representativa de una época de la ciudad. ¿Qué imagen se tiene ahora de Marbella desde fuera?

Los que estaban en Marbella siguen estando en Marbella. Por amigos y familiares que veranean siempre en Marbella, creo que la gente tiene una buena imagen porque el sitio no ha cambiado, el clima no ha cambiado y creo que está muy bien, la imagen es buena. Además, sigue subiendo de precio.

A principio de mes se ha celebrado en la ciudad un festival de cine que pretende hacer de Marbella un punto de encuentro de la industria cinematográfica. ¿Qué le parece este tipo de iniciativas?

Todo lo que sea hacer cine y potenciar el cine me parece muy interesante, me parece muy bueno.

¿Qué cualidades tiene Marbella para un festival de cine?

Lo tiene todo, clima, buen rollo, creo que está bien. Depende de los organizadores, pero Marbella tiene un potencial increíble.

¿Y usted qué proyectos de futuro tiene?

En principio estoy con El Intercambio; estrenamos en septiembre en Madrid y voy a estar con esta función bastante tiempo. A lo mejor tengo una colaboración en una película este año, pero principalmente estoy con la obra de teatro.

¿Piensa volver al cine?

Sí.

¿Cómo se siente en el teatro?

Me encanta, me gusta mucho, soy muy afortunado de estar con esta compañía con cinco actores maravillosos; mi compañera es Teté Delgado, un encanto de mujer, y todos los actores son número 1, con una productora que ha apostado por este texto de Ignacio Nacho. No me puedo sentir más afortunado.

¿Qué le aporta el teatro que no le aporta el cine?

El cine me gusta mucho. Decía Alberto Closas que el cine es una función de pedacitos, vas rodando cada día una función, un pedacito, y luego al final el que decide todo es el director en la sala de montaje. En el teatro es importante hacerlo todo de principio a fin.

¿Qué ha supuesto para usted «Una noche con Gabino»?

He estado 10 años con ese espectáculo viajando y espero más adelante retomarlo o hacer una cosa nueva. La verdad es que fue un espectáculo maravilloso que me dio la posibilidad de hacer todas las cosas que yo quería, cantar, contar partes de cosas de mi vida, y que además fuera una afición.

Usted ha trabajado con los actores y directores más importantes de España. A estas alturas de su carrera, ¿se plantea algún tipo de reto profesional?

Sí, uno de los retos es hacer esta función, en la que no salgo del escenario y estoy con actores buenísimos, por lo que tengo que estar a su misma altura.

¿Cómo valora la situación actual del teatro ?

La bajada del IVA ha sido una buena noticia para las compañías privadas que apuestan por el teatro porque van a estar un poco más desahogadas y espero que eso se traduzca en que la gente gane un poco más de dinero.