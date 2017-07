La Junta puntuará los hoteles en función de los servicios que presten

La Costa del Sol prevé un crecimiento de turistas del 2,6% este verano

La Junta de Andalucía aprobará en el segundo semestre del año el decreto de calificación por puntos de los hoteles, una normativa que está en proceso de elaboración y que persigue adaptar el sector a los nuevos usos del cliente, que brinda la posibilidad de adquirir puntos en función de los servicios, según anunció ayer en Marbella el consejero de Deporte y Turismo, Francisco Javier Fernández.

El consejero, que se presidió la reunión de la Mesa de Turismo de Marbella, que anunció a empresarios y sindicatos una previsión del aumento de turistas del 2,6% en la Costa del Sol este verano, informó del desarrollo normativo que se realizará en la segunda mitad del año para actualizar la oferta turística de Andalucía «a los nuevos canales de comercialización» en aspectos como la calificación hotelera, las agencias de viajes o el alojamiento extrahotelero en los camping.

Sobre el nuevo documento de calificación por puntos, los establecimientos hoteleros «a parte de unos mínimos que tienen que tener para su clasificación hotelera tendrán la posibilidad de adquirir puntos con compensaciones, por dar unos servicios en detrimento de otros», señaló Fernández, quien remarcó que al final se valorará «un servicio conjunto y de calidad que califique al hotel a la hora de poner las estrellas».

Según el consejero, esta experiencia responde a la demanda de los empresarios del sector, que ya se está aplicando en destinos como Baleares, «donde esa clasificación ya está en marcha atendiendo a la petición del empresariado, a las nuevas fórmulas y a los nuevos usos del cliente».



Camping

En cuanto al decreto sobre los camping, el consejero de Turismo destacó que se ajustará a la nueva realidad después 14 años, con un cambio en los hábitos y el uso de las autocaravanas, que se va reflejar en la nueva normativa, con la elaboración de un modelo de ordenanza municipal para evitar el aparcamiento indiscriminado de estos vehículos en las ciudades.

Además, el texto incorporará la regulación de nuevas fórmulas de campamento que puedan hacerse a través de los dispositivos móviles, detalló Fernández.

En materia de agencias de viajes, se dará traslado a la directiva europea de agencias de viajes y paquetes turísticos.



Viviendas turísticas

Las regularización de viviendas con fines turísticos es otro de los aspectos que abordó el consejero tras pasar un año desde que se aprobase el decreto andaluz que regula este tipo de alojamientos.

En Marbella existe un problema específico a la hora de inscribirse en el registro al no contar con licencia de primera ocupación muchas de las edificaciones construidas a partir de los años 90 y que se encuentran en una situación de alegalidad.

En este sentido, Fernández señaló que la Junta respetará la autonomía de los ayuntamientos y que «todo lo quesea un documento legal y que equivalga legal y administrativamente al documento exigido se va a admitir», pero el decreto no puede ser «una forma de regularización urbanística de algo que no lo tuviera. Si no tiene la capacidad el Ayuntamiento de emitir ese documento que legalmente sea equiparable al que solicitamos, no van a poder inscribirse», concluyó.