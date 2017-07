"Marbella es una ciudad que me da muchísima paz para vivir"

. La empresaria Olivia de Borbón fue este jueves la madrina de la tienda Pilma Travel, que inaugura sede en Puerto Banús, una labor de representación de firmas de lujo que compagina en la ciudad con el cuidado de su familia, tras el nacimiento de su hija, el pasado mes de diciembre.

Nobleza y moda son las palabras que mejor definen a Olivia de Borbón, hija de Francisco de Borbón, V Duque de Sevilla y primo del Rey Juan Carlos I de España, y la condesa Beatrice Wilhelmine Paula von Hardenberg-Fürstenberg, primera editora de Vogüe en España. Sangre azul pero a la última, la aristócrata ha sido elegida por la firma de productos de viaje Pilma Travel para inaugurar su tienda en Puerto Banús, en una fiesta a la que ayer no faltaron rostros conocidos de la alta sociedad marbellí y representantes locales. Afincada en Marbella desde 2014, la aristócrata cuenta por qué ha elegido la ciudad para vivir y las bondades del municipio costasoleño.

Amadrina la apertura de Pilma Travel en Puerto Banús, ¿Cómo ha surgido esa colaboración?

Tienen tres tiendas en Barcelona, Madrid y Marbella, con todo lo que se necesita para el viaje, es diseño y calidad. Ha sido muy buena la sintonía; yo vivo en Marbella, viajo mucho; querían a una persona que representara a Marbella y han pensado en mí.

¿Desde cuándo reside en Marbella?

La conozco de toda la vida, mi familia siempre ha venido a Marbella. Me casé y vine a vivir aquí buscando calidad de vida y llevo casi tres años a tiempo completo.

¿Cómo ve la ciudad?

Muy bien. Después de un tiempo bastante difícil la ciudad está resurgiendo y en los últimos cuatro años se nota con la apertura de nuevos comercios, restaurantes..., y está todo lleno en temporada alta.

¿Por qué eligió Marbella para vivir?

Mi marido y yo nos casamos aquí; la ciudad tiene una calidad de vida altísima, no nos falta de nada, es cosmopolita, internacional y queremos tener la tranquilidad y la alegría para tener nuestra familia. Mi marido está a caballo entre Marbella y Madrid, pero vale la pena estar aquí permanentemente, es una ciudad que me da mucha paz para vivir.

¿En qué sentido?

Mi hija tiene siete meses, no es lo mismo pasear por el paseo marítimo que por Madrid, llena de coches, ruido y polución. Aquí estoy con mis perros, mi niña, la tranquilidad, el buen tiempo...

¿Qué destacaría de la ciudad?

La internacionalidad, aquí hay muchas personas de países distintos y hay una sintonía muy buena y divertida y cada uno expone sus ideas y su cultura.

¿Qué imagen se tiene de Marbella desde el exterior?

Buenísima, cada vez mejor. Se está impulsando una ciudad moderna y tiene un turismo de mucha calidad. Siempre ha sido una ciudad donde ha venido mucha gente de fuera que acaba viviendo aquí.

¿Cómo es la vida social de la ciudad en la actualidad?

Ya no sale tanto a la luz pública. Hay un cambio generacional, somos una generación distinta que opta más por la discreción, pero hay mucha vida social, muchos eventos, muchas cenas..., creo que uno no se aburre en Marbella.

¿Qué le parece la oferta de tiendas de lujo de la ciudad?

Magnífica, hay muchas tiendas en tan pocos metros cuadrados como Puerto Banús. Es totalmente comparable a otros destinos de lujo.

También ha representado a firmas como la marca joyera Aristocrazy. ¿Qué proyectos tiene de futuro?

Ya no estoy en Aristocrazy. Ahora estoy muy centrada en mi familia y tengo algún proyecto...

¿Vinculado con la moda?, siempre ha tenido una relación muy fuerte...

Siempre estoy relacionada con el mundo de la moda, siempre vuelvo a él. Mi madre fue la primera editora de Vogüe en España. Va a haber un cambio muy gordo en la moda como industria, las tendencias van muy rápido y ya no se espera de una temporada a otra, eso es una revolución

¿Qué prendas elige a la hora de vestir?

Mi estilo siempre ha sido para el día a día, muy informal, con vaqueros y zapatillas. Siempre digo que una tiene que tener su propia personalidad.

¿Nobleza casual?

Sí, más o menos.

¿Cómo ha sido la experiencia de ser madre?

Increíble, ha superado mis expectativas ese cariño y ese sentimiento de protección.

¿Recomienda la maternidad a otras mujeres?

Mi hija es lo más importante junto con mi marido y mi familia, la experiencia no la cambiaría por nada. Es difícil hablar sobre si quieres ser madre cuando aún no lo has sido.