Una unidad policial de altos vuelos

La Policía Local de Marbella dispondrá a partir de septiembre de dos unidades de paramotor prestadas por un par de agentes - La patrulla realizará servicios puntuales relacionados con el control urbanístico y de vertidos, así como rescates en las cercanías de la playa o el interior del término municipal.

El Ayuntamiento de Marbella aprobó el 24 de agosto que la Policía Local dispusiera a partir de septiembre de una unidad de paramotor formada por dos agentes con el objetivo de poder realizar servicios puntuales de rescate, control urbanístico y de vertidos. No es una unidad permanente, sino que se utilizará en función de las necesidades que se estimen oportunas desde la Delegación de Seguridad Ciudadana. Aún así, el municipio malagueño se convertirá en uno de los pocos lugares del mundo que ha aplicado el deporte aéreo como un recurso más del departamento.

En el año 2009 la policía de PalmBay (Florida) incorporó una unidad de aviación denominada S.O.A.R (Search Operations Aerial Response) que utilizaba la aeronave en sus operativos. Desde el órgano municipal aseguran que no tienen conocimiento de que esta herramienta se utilice en otros lugares.

Sin embargo, esta forma de aviación sigue siendo un gran desconocido para los que no son aficionados al deporte. El paramotor es una de las formas de aviación ligera más sencilla y económica que existe. Para volar los pilotos utilizan una vela y se propulsan mediante un motor con una hélice que queda a la espalda del piloto. El equipo suele pesar normalmente entre 32 y 40 kilogramos y el motor, cuyo peso varía entre 20 y 36 kilogramos, es de dos o cuatro tiempos. La diferencia principal con el parapente es que el paramotor se despega en terreno llano y no necesita pendiente. Además,aprovecha el empuje del motor para ponerse en marcha y emprender el vuelo. La aeronave alcanza velocidades de entre 25 y 70 kilómetros por hora por lo que se considera un medio seguro. La altura media que alcanza se sitúa entre los 150 y 300 metros. Aunque lo normal es que el aparataje no supere los 300 metros, el récord actual está en 7.000 metros.

Ramón Morillas, cuatro veces campeón del mundo en paramotor, ha sido el que ha conseguido semejante hazaña. En 2009 el piloto experto batió el récord del mundo de altura en paramotor, sobrevolando los 7.800 metros. Morillas es un veterano del deporte extremo y participa en La Red Bull X-Alps, una de las expediciones más duras en parapente sin motor que atraviesa los Alpes.

Los agentes que se encargarían de controlar los equipos no son campeones mundiales, pero cuentan con una titulación que los capacita para hacer uso de estos aparatos. A través de un acuerdo con el Ayuntamiento, ceden los motores para ponerlos a disposición de la ciudad, utilizando una fórmula similar a la de la Unidad Canina. Aprender a volar no es muy complicado. El mayor obstáculo está en poder despegar con el peso del propulsor y el espacio necesario para aterrizar, unos 100 metros cuadrados.

Javier Porcuna, delegado de Industria y Vía Pública, asegura que el paramotor es una técnica apropiada para un municipio como Marbella, con 27 kilómetros de litoral, «porque permite hacer servicios desde el aire a una distancia entre 150 y 300 metros». Si los dos agentes parten de la Jefatura de Policía tardarían solo una hora en recorrer todo el municipio y la batería tiene una autonomía de cinco horas. El Ayuntamiento se hará cargo de la labor de mantenimiento de la unidad.

El coste de la actividad es reducido, el motor consume solo 3,2 litros por hora. Los dos agentes han cedido el aparataje para ponerlos a disposición de la ciudadanía y para que puedan entrar en funcionamiento solo hace falta que reciban las velas con la grafía del Ayuntamiento y la Policía Local.

El Ayuntamiento ha consultado con Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) sobre esta actuación policial y en ambos casos se ha trasladado que el municipio cumple los requisitos y puede realizarla ya que, desde hace más de un año, está fuera de la zona de influencia del aeropuerto.

Aunque el futuro de la unidad está en el aire. El equipo de gobierno asegura que la vigencia del servicio dependerá de los resultados del debate sobre la moción de censura que se celebrará el próximo martes, 29 de agosto, después de que Opción Sampedreña (PP) haya pactado con el PP su vuelta al gobierno del municipio costasoleño.