El Gobierno tiene previsto invertir sólo 751.000 euros en el Cercanías a Marbella

El socialista Miguel Ángel Heredia denunció ayer que el Gobierno del PP invertirá entre este año y el que viene 751.000 euros en el Cercanías a Marbella, una cifra que alcanzará hasta 1,2 millones de euros en el periodo entendido entre 2013 y 2018 en una infraestructura valorada como mínimo en mil millones de euros.

Heredia recordó que Marbella continúa siendo el único municipio de más de 100.000 habitantes que no tiene ferrocarril y valoró las inversiones realizadas y previstas en Marbella con respecto al Cercanías, tras conocerse el importe destinado entre 2013 y 2018. Según ese documento, el Estudio de Viabilidad se redactó entre 2013 y 2014 y en 2013 se gastó algo más de 67.000 euros. Una cantidad que aumenta en 2014 hasta alcanzar los 278.000 euros. En documento inicial ambiental se llevó a cabo en 2015 con un coste de cerca de 19.000 euros y el estudio informativo se prolonga durante tres años. En 2017 se invirtieron 120.000 euros y entre 2017 y 2018 serán 751.000 euros. Heredia recordó que en 2017 se presupuestaron 350.000 euros, «así que cabe suponer que para 2018 serán unos 400.000 euros».

«No esperamos más en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE). El Gobierno del PP no va a destinar más de 400.000 euros al tren a Marbella. Ya no es que no hayan hecho nada después de 6 años, es que tampoco piensan hacerlo en 2018», denunció.

El diputado socialista recordó que el Cercanías a Marbella es un proyecto en el que se comprometió la entonces ministra de Fomento en 2012 durante una visita a la ciudad y que en 2013, la propia ministra Ana Pastor aseguró que iba a hacer un proyecto de viabilidad; una idea que han repetido los años sucesivos, según informa el PSOE a través de un comunicado. «Estamos en 2017 y los avances brillan por su ausencia», sentenció. «Si a Ángeles Muñoz le interesa lo más mínimo Marbella debería levantar hoy mismo la voz contra Rajoy y exigirle que cumpla con este proyecto».