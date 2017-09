El asesor del PSOE de Marbella al que vinculan con una cuenta en Andorra se da de baja en el partido

El Partido Popular pide explicaciones sobre su labor en el área de Urbanismo

El abogado y asesor jurídico del gobierno tripartito de Marbella Jaime Olcina se dio de baja ayer como militante del PSOE después de que le vincularan con una supuesta cuenta en Andorra, en la que habría ocultado 1,5 millones de euros, según una información publicada por el diario El País.

Según el rotativo madrileño, Olcina junto con uno de sus hermanos, habría ocultado 1,5 millones de euros en la Banca Privada d´Andorra (BPA) y habría comunicado a la institución financiera del Principado su intención de depositar otros cinco millones de euros para financiar una supuesta operación inmobiliaria.

No obstante, añade el diario madrileño, cuando el BPA requirió a sus clientes la documentación necesaria para acreditar la transacción bancaria, estos no volvieron.

Negativa

La reacción de Jaime Olcina no se hizo esperar. En un comunicado difundido por el digital MarbellaConfidencial, el letrado afirmó ayer que no ha tenido ni tiene cuenta alguna en Andorra pero se da de baja «para proteger a mis compañeros y al PSOE. A la familia siempre se le protege».

Olcina afirmó que a partir de ahora se convierte en un «ciudadano particular sin relevancia pública» y, por tanto, a partir de ahora, sus acciones «no podrán ser interpretadas en clave política».

El exasesor del PSOE vinculó la información sobre una supuesta cuenta en Andorra con las acciones judiciales que ha emprendido como asesor jurídico contra la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz. «Actualmente soy firmante de tres querellas contra Muñoz y la semana pasada presenté en Madrid en la Fiscalía Anticorrupción otra denuncia más contra ella. En Marbella no hay casualidades», afirmó.

El abogado añadió que igual que quedaron en nada las informaciones que hace unos meses le vincularon con intereses empresariales en Panamá, ahora ocurrirá lo mismo con esto, «pero el daño ya está hecho».

Jaime Olcina añadió que adoptará medidas contra el diario El País. «Lamentablemente, la rectificación que en su momento tenga que hacer El País, y quien se haga eco de esta noticia, no tendrá el mismo impacto de la noticia misma. Pero esto funciona así. Ya se sabe –añadió Olcina–. No tener miedo tiene su precio. Hoy me toca pagar el mío», concluye el comunicado hecho público ayer por el abogado.



Responsabilidades

El portavoz del actual equipo de gobierno, Félix Romero, anunció ayer que pedirá explicaciones al exalcalde José Bernal, por la contratación de Olcina como asesor y calificó de escandalosa y muy grave la información hecha pública.

Romero afirmó que los datos han salido a la luz a raíz de un informe del propio banco para la prevención del blanqueo de capitales, tras levantarse el secreto bancario en el país andorrano, el pasado mes de enero.

Félix Romero añadió que van a estudiar los asuntos de urbanismo en los que participó Jaime Olcina que, según el portavoz del equipo de gobierno, tenía despacho en dicha área«incluso cuando no tenía contrato con el Ayuntamiento».

El exalcalde José Bernal tiene que comparecer y dar explicaciones inmediatas porque ha vuelto a poner en entredicho el urbanismo de Marbella, dijo Romero, quien se preguntó por qué algunos asuntos urbanísticos salían adelante cuando en dicha área había una situación de parálisis.

«Sería bueno saber el origen de ese 1,5 millones de euros y del resto de millones que luego no depositaron», añadió Félix Romero.

El concejal recordó que Jaime Olcina firmó como abogado «la gran mayoría de los pleitos que los socialistas presentaron contra el Partido Popular y contra la alcaldesa de Marbella» y que el exalcalde justificó que el motivo por el que se le contrató en el Ayuntamiento «es porque era su amigo».



Destitución de Muñoz

Por su parte, el concejal portavoz del grupo municipal socialista, Manuel García, afirmó ayer que si el PP se va a convertir en justicieros de la vida política deberían apartar a la alcaldesa, Ángeles Muñoz, por sus inversiones en paraísos fiscales (Luxemburgo) y sus llamadas desde el Congreso de los Diputados al cerebro del caso Malaya, Juan Antonio Roca, para interesarse por asuntos urbanísticos de la empresa de su marido.

Manuel García añadió que Jaime Olcina no es militante del PSOE desde el mismo momento en que trascendió la noticia de su vinculación con una cuenta en Andorra, lo cual debería ser un ejemplo para el PP, que no sólo no ha destituido a Ángeles Muñoz sino que la ha premiado reeligiéndola presidenta del partido a nivel local.

García concluyó que se trata de una clara venganza del PP contra quien le ha puesto contra las cuerdas en los tribunales por casos como la presunta falsificación de planos para alterar las lindes con Benahavís o la contratación de cargos de confianza que se han quedado en la plantilla del Ayuntamiento.