Condenan a Marisol Yagüe por reformar su chalé con material municipal

La Audiencia Provincial ha condenado a la exalcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, a dos años y cuatro meses de prisión por un delito de malversación de caudales públicos al utilizar material municipal en la reforma de su chalé 'La Madrugada', además de ejecutar obras de más calado que las que había incluido en la licencia de obra menor concedida por el Ayuntamiento de Marbella.

La condena, que se suma a la que ya tiene por el Caso Malaya, incluye además cuatro años y seis meses de inhabilitación absoluta y el abono de una parte de las costas del juicio, en concreto una octava parte. Además, tiene que indemnizar al Ayuntamiento de Marbella con 10.729 euros, además de intereses, por los perjuicios causados.

Los hechos por los que se condenan a la exalcaldesa se remontan a finales de 2004, cuando pidió una licencia de obra menor para reformar los baños, aseos y acceso a la vivienda unifamiliar de Marisol Yagüe.

La licencia de obra menor solicitada nunca fue concedida pues, según el informe del técnico municipal competente, debían aportarse los planos y presupuestos detallado de las obras; lo que nunca hizo. No obstante, la acusada acometió las obras de reforma, que no se limitaron a las incluidas en la solicitud de licencia para obra menor. Estas irregularidades provocaron que se le incoaran un expediente sancionador, aunque eso fue en 2006, cuando ya no era alcaldesa de Marbella.

La sentencia también recoge la condena a Luis Angel Maté Mateos, ingeniero Técnico de Obras Públicas y jefe adjunto del Servicio Municipal de Obras de Urbanismo en el año 2005 y a Elías del Pozo Izquierdo, jefe de Servicios Operativos de Marbella, por colaborar con Marisol Yagüe en disponer de material municipal para ejecutar la obra en su vivienda privada. De hecho, la sentencia relata que Elías indicó a los empleados del depósito que dejasen sacar el material a los trabajadores de Construcciones Copasur, contratada por Yagüe para hacer la obra, cuando se presentaron en el depósito municipal el 24 de junio de 2005.