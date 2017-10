La oposición critica la opacidad en los cargos de libre designación

Los grupos municipales de la oposición en Marbella critican la opacidad del equipo de gobierno respecto a los nombres y los datos más relevantes de los cargos de confianza, cuyos nombramientos culminaron hace unas tres semanas.

El grupo municipal de OSP, que cuenta con dos concejales y que impulsó la moción de censura que apartó de la Alcaldía a José Bernal el 29 de

agosto, cuenta con once cargos de libre designación, cuatro más de los que disponía cuando gobernaba en coalición con PSOE e IU. Por su parte, el PP tiene un cargo de confianza más que su socio de gobierno, doce en total, a pesar de ser la formación con más representación en la corporación municipal con 13 ediles.

«Este equipo de gobierno está protagonizando un retroceso brutal en cuanto a transparencia. La no publicación de los currículos en la web no es más que el reflejo de un temor que no entendemos», señala el portavoz del grupo municipal socialista, Manuel García.

El PSOE asegura que ha presentado por registro de entrada en el Ayuntamiento los datos de sus dos cargos de confianza, entre ellos el currículo y la declaración del IRPF, para su publicación a pesar de lo cual no figuran en la web municipal.

Los socialistas critican también que el equipo de gobierno no haga públicos la agenda de la Alcaldía y los gastos de la regidora, Ángeles Muñoz, entre ellos los de sus desplazamientos, como hacía el Ejecutivo de Bernal.

La portavoz del grupo municipal de IU, Victoria Morales, lamenta que la falta de transparencia hurte a los vecinos la posibilidad de fiscalizar la gestión del equipo de gobierno. «Hemos perdido en transparencia», señala.

A juicio de la edil, la opacidad en la publicación de los cargos de confianza es una «muestra del oscurantismo que nos espera». «El hecho de que no se publiquen los nombres y currículos de los cargos de confianza nos hace sospechar que el equipo de gobierno no ha elegido a los mejores. Se ha dado marcha atrás en los avances en transparencia que había logrado el tripartito», agrega Morales.

La portavoz de Costa del Sol Sí Puede, la marca local de Podemos, Victoria Mendiola, califica de «ejercicio de cinismo» que, desde la oposición, el grupo municipal del PP demandara al equipo de gobierno una medida en la que «no parece estar interesado en cumplir» tras recuperar la Alcaldía. «Se demuestra, una vez más, la opacidad y el oscurantismo a los que están acostumbrados los partidos tradicionales. Es, al fin y al cabo, su manera de hacer política», agrega.

Fuentes municipales han asegurado que el equipo de gobierno ha recabado «todos los datos» de los cargos de confianza y que los hará públicos en la web del Ayuntamiento en «los próximos días», aunque no han concretado la fecha. «Es cuestión de días», apuntan.

Entre la información que difundirá, aseguran, figurarán los cargos de confianza, los sueldos o los currículos. El grupo municipal del PP ha recuperado como cargos de libre designación a los exediles Carmen Díaz, que dirigió Cultura y Enseñanza entre 2007 y 2015, y Eloy Ortega, exconcejal de Parques y Jardines entre 2011 y 2015. También destaca el presidente de Nuevas Generaciones de Andalucía, Enrique Rodríguez.

Entre los cargos de confianza de OSP figura Gema Midón, edil en el anterior mandato que perdió su acta en las elecciones de 2015.