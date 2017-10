"La alcaldía de Málaga y la Diputación son las prioridades para el PSOE en 2019"

Fue elegido como presidente de los socialistas malagueños en el congreso provincial que la formación celebró hace una semana en Torremolinos y en el que fue proclamado secretario general José Luis Ruiz Espejo. Bernal logra la presidencia del PSOE malagueño dos meses después de perder la alcaldía tras una moción de censura.

­José Luis Ruiz Espejo le pidió que «adoptara» la figura de presidente del PSOE cuando se decidió a aspirar a la secretaria general del partido. La petición se produjo antes de la moción de censura que le apartó de la alcaldía de Marbella. A pesar del cambio, Ruiz Espejo le mantuvo en sus planes. Ahora, Bernal quiere devolverle la confianza que depositó en él «desde el minuto uno».

¿La presidencia del PSOE de Málaga es una plataforma desde la cual tratar de recuperar la alcaldía de Marbella?

El partido no elige a sus miembros para sus órganos como elementos de promoción para las elecciones. Pero no cabe ninguna duda de que, estar de presidente, me dará proyección que me ayudará en la candidatura en 2019. Me voy a presentar a una candidatura a la que le estoy prestando el cien por cien de mi tiempo. Voy a dividir mi tiempo exclusivamente entre llevar a cabo mi labor como presidente y a mi candidatura para volver a ser alcalde.

¿Ocupará en la presidencia un puesto meramente representativo en el PSOE de Málaga?

La presidencia del PSOE es un puesto muy importante para la formación. No se elige a cualquier figura como presidente. Siempre han sido personas bastante relevantes y muy respetadas por la organización. Además, me han pedido un poco más para que la presidencia tenga carácter ejecutivo y complementar aquello que José Luis (Ruiz Espejo, secretario general del PSOE de Málaga) y la Ejecutiva me trasladen para llevar a cabo dentro de la dirección política.

¿En qué se traducirá esa mayor capaciad ejecutiva?

No sólo seré una figura testimonial o representativa de la ejecutiva del partido, sino que llevaré a cabo acciones de gobierno orgánicas. Como la figura de presidente no tiene competencias derivadas, llevaré a cabo el complemento a José Luis en las políticas que se desarrollen en el PSOE.

¿Puede poner algún ejemplo?

Ejerceré, en determinados momentos, de portavoz para asuntos puntuales, haré labores de coordinación para determinadas secretarías del partido y de unión con los diferentes ámbitos institucionales, administrativos y orgánicos en los que esté implicado el partido. Pero todo ello, siempre a propuesta de José Luis y de la propia ejecutiva.

¿Cómo compatibilizará su cargo como portavoz del PSOE en Marbella y el de presidente del PSOE de Málaga?

Mi trabajo para desarrollar políticas alternativas en Marbella y para que mi proyecto se pueda llevar a efecto dentro de dos años no quita que pueda llevar a cabo una labor orgánica en el ámbito provincial. Las puedo complementar perfectamente, como lo hace José Luis (que también es delegado de la Junta en Málaga). Lo que vería imposible, porque afectaría mucho a la crisis de valores dentro de la política, sería compatibilizar dos cargos institucionales. El partido no lo contempla y eso perjudicaría a la cosa pública.

¿Qué aportará Ruiz Espejo desde la secretaría general que no haya ofrecido Miguel Ángel Heredia?

Hizo en estos ocho años una labor muy buena con sus luces y sus sombras. Pero José Luis tiene otra forma de ser y de actuar, importantes para la situación diferente que vivimos. Con Miguel Ángel estábamos en una situación de bipartidismo y ahora hay muchos partidos en todas las instituciones, por lo que hace falta más diálogo y un partido más abierto.

¿Qué rasgos destacaría de la ejecutiva del PSOE de Málaga?

Tiene muchas secretarías específicas de trabajo y cuenta con las personas más adecuadas. No hay corrientes internas, sino personas que coinciden con la labor que tienen que llevar a cabo dentro de la ejecutiva. José Luis ha puesto a personas conocedoras del ámbito profesional en cada una de las secretarías y ha logrado un equilibrio territorial casi perfecto.

¿Qué objetivos se marca para las elecciones de 2019?

Centrarnos en una prioridad que llevamos tiempo sin cumplir y es necesario para el PSOE en Málaga, lograr la alcaldía de la capital y la Diputación de Málaga, para fortalecer a los municipios más pequeños, que son los que se quedan fuera de las grandes políticas. También queremos mantener los ayuntamientos que tenemos y recuperar otros, como el de Marbella. Tenemos opciones en prácticamente todos los consistorios de la provincia.