PP y OSP aprueban de forma inicial los presupuestos municipales de 2018

Los grupos municipales del PP y OSP, coaligados en el gobierno municipal, aprobaron ayer de forma inicial los presupuestos de 2018, que rondarán los 246 millones de euros. El grupo municipal socialista se abstuvo mientras que IU y Costa del Sol Sí Puede (CSSP), la marca local de Podemos, votaron en contra.

El concejal de Hacienda, Manuel Osorio, indicó que subirán todos los capítulos relacionados con las inversiones, entre las que destacó la de Parques y Jardines, que aumenta en cinco millones de euros, lo que equivale a un 180 por ciento; la de Limpieza y Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, que crece en seis millones (un 26 por ciento); la de Derechos Sociales (en un ocho por ciento); la de Empleo (siete por ciento); y Obras, cuya cuantía pasa de 8,8 millones a más de 22. Las partidas que bajan, indicó, son las relacionadas con el pago de los costes financieros.

Respecto a los ingresos, Osorio aseguró que subirá la recaudación del IBI a pesar de haber bajado el tipo impositivo, gracias al incremento del porcentaje de cobro, que pasa del 93 por ciento del censo al 97. El Patronato de Recaudación, agregó, aumentará los recursos que tiene en el municipio y elevar los ingresos del impuesto de plusvalías. «En los últimos meses se han incrementado los ingresos de la Participación de los Ingresos del Estado (PIE), lo que nos permite tener unos presupuestos prudentes y rigurosos en cuanto al gasto», agregó.

El concejal de Hacienda añadió que, en el futuro, el Ayuntamiento tendrá que elaborar un plan económico y financiero que recoja las medidas para compensar el incumplimiento de 36 millones de euros del techo de gasto.

El portavoz del grupo municipal del PSOE, José Bernal, instó a Osorio a que aclare los términos del acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y el Ayuntamiento para que el equipo de gobierno pueda incumplir las restricciones presupuestarias. «Saltarse el techo de gasto conllevará aplicar un plan de ajuste en el futuro. ¿La reunión que mantuvieron en Madrid el consejo fue incumplir la ley?», se preguntó Bernal.

IU indicó que las cuentas «dinamitan la participación ciudadana, son tramposos en su formulación, dan la espalda a la igualdad, no mejoran las ayudas sociales y no recogen fondos para la accesibilidad», según el portavoz, Miguel Díaz. «Son injusto e insolidarios porque no atienden a los colectivos más vulnerables», agregó.

Costa del Sol Sí Puede señaló que las cuentas elaboradas por el PP y OSP «no resuelven los problemas reales de la gente», como el acceso a la vivienda, el fomento del empleo o las ayudas a las familias del municipio con menos recursos económicos.