El PSOE acusa a Muñoz de incumplir el techo de gasto

El diputado nacional del PSOE por Málaga Miguel Ángel Heredia ha acusado esta mañana a la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, de mentir al superar en 36 millones de euros el techo de gasto en los presupuestos de 2018 y preguntará al Gobierno si va a tomar medidas con este Ayuntamiento al igual que lo está haciendo con el Consistorio de Madrid "por incumplir la regla de gasto". También cuestionará a la Subdelegación del Gobierno en la provincia si va impugnar los presupuestos marbelleros.

Eso sí, la idea de Heredia es "la defensa de la flexibilidad en la regla de gasto para todos los ayuntamientos" y contra este tipo de iniciativas la senadora Ángeles Muñoz "ha votado en contra". "Muñoz miente como hizo con el tren a Marbella, los espigones de San Pedro Alcántara, los accesos a la A-7", ha señalado. El secretario provincial de los socialistas malagueños ha recordado que Muñoz fue en septiembre a Madrid a hacerse "la foto" con el Ministerio de Hacienda y vendió que "había llegado a un acuerdo para aumentar el techo de gasto". Ante esto, Heredia preguntó al Gobierno si eso era así, a lo que el Ejecutivo contestó que "la regla de gasto es de aplicación general a todas las administraciones sin establecer medidas excepcionales", lo que para el diputado suponía que lo que se vendió a los medios no es cierto. "Tenemos serias dudas de que Marbella pudiese incumplir el techo de gasto", ha aclarado.

Ha asegurado que el ministerio no puede dejar de aplicar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y en el caso de Madrid se ha intervenido el Consistorio por incrementar la inversión pese a tener superávit. "No es de recibo que los ayuntamientos saneados estén asfixiados. Vamos a presentar la tercera iniciativa para que se flexibilice la regla de gasto", ha dicho.

El presidente provincial del PSOE y exalclade de Marbella, José Bernal, ha abogado por "flexibilizar el techo de gasto" y ha acusado al PP y a Ángeles Muñoz de saltarse en 36 millones de euros ese techo de gasto en las cuentas de 2018, lo que es una "irresponsabilidad" e "hipoteca el futuro de los marbellíes". "Nosotros redujimos la deuda en 183 millones de euros y levantamos el plan de ajuste, saneamos gran parte de la deuda; el PP se salta el techo de gasto como estrategia perfecta para engordar el presupuesto un año antes de las elecciones generales. Van a financiar una precampaña pagada con los impuestos de los marbelleros", ha dicho.

El plan económico-financiero supondrá que "se vuelva al ajuste de los sueldos de los trabajadores del Ayuntamiento, la reducción del gasto corriente y un aumento de los impuestos para los ciudadanos. Estamos en contra de ese techo de gasto pero no a favor de asfixiar el futuro del Ayuntamiento de Marbella".

Heredia, por su parte, también ha querido pronunciarse sobre el hecho de que 500 inmigrantes hayan sido alojados en la cárcel de Archidona, que no se ha inaugurado oficialmente, en una reconversión forzosa en Centro de Internamiento de Extranjeros. "Es ilegal, es una barbaridad que vulnera los derechos fundamentales de muchas personas. Vamos a presentar una batería de iniciativas al Gobierno para pedir explicaciones. Los inmigrantes llegados en patera no son delincuentes, huyen de la miseria y de la guerra. En toda la legislación se repite lo mismo: los CIE no tienen carácter penitenciario".

Ha recordado que el edificio es una cárcel desde el pasado 18 de marzo y que esta medida es ilegal, además de insistir en que lleva cinco años de retraso en cuanto a su apertura, que supuso una inversión de más de 100 millones de euros y que tiene 100.000 metros cuadrados de superficie.