Recurren la ocupación de las mesas del centro de la plaza de Los Naranjos

El movimiento vecinal La Plaza es Nuestra ha recurrido ante los tribunales la distribución del espacio de la plaza de Los Naranjos, restaurada por los Reyes Católicos en el siglo XV y la más emblemática del municipio, que hizo el anterior equipo de gobierno para tratar de aunar el libre acceso de los viandantes y la ocupación de mesas de los cerca de diez restaurantes de la zona.

La concejal de Costa del Sol Sí Puede (CSSP), la marca local de Podemos, e integrante del movimiento, Victoria Mendiola, ha presentado un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Málaga contra un acuerdo que adoptó el anterior gobierno local en Junta a mediados de junio en el que desestimaba un recurso de reposición contra las autorizaciones para que los restaurantes puedan colocar las mesas en la zona central de la plaza.

El reparto que aprobó el anterior gobierno local a principios de marzo permite a los establecimientos ocupar el perímetro de la zona central de la plaza y los dos principales accesos a ésta y deja libre seis pasillos laterales para el paso de los viandantes.

«Han querido hacer una distribución equitativa que no lo es. Pero aún siendo así, sería injusto porque la plaza tiene que ser un espacio preferentemente público. Tampoco hay una proporcionalidad entre la superficie de los restaurantes y el espacio que éstos ocupan en la plaza y se produce un enriquecimiento de un espacio que es de todos. Antes era una barbaridad -las mesas ocupaban todo el espacio central- pero que se haya mejorado no quiere decir que esté bien», señala la abogada Sara Jiménez, asesora de Mendiola, que ha presentado el recurso debido a que el colectivo no tiene personalidad jurídica.

La distribución de los espacios, agrega la abogada, tampoco permite el disfrute de los bienes de la plaza y dificulta el acceso de las personas con movilidad reducida. «Han tenido que cambiar la ubicación de un buzón de correos y no se puede acceder a un banco debido a las mesas», agrega.

La portavoz del movimiento, Carola Herrero, arquitecta de profesión, explica que la plaza de Los Naranjos está catalogada en el PGOU como un sistema de áreas libres y zona verde, destinada al esparcimiento en el Casco Antiguo. «Pedimos que, al menos la zona central, se quede libre. Lo normal de la plazas», indica.

El concejal de Vía Pública, José Eduardo Díaz, asegura que la plaza «está exactamente igual a como me la dejó el PSOE» y que la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento ha asumido el procedimiento. «Es un acto administrativos recurrible ante lo Contencioso-Administrativo. Cuando se pronuncie su Señoría, actuaremos en consecuencia», agrega.

