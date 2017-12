"Marbella está en el top 10 mundial, donde hay que estar para que te vean"

Destaca que el municipio es una marca consolidada y se encuentra en el top 10 de los enclaves internacionales "en los que hay que figurar para que te vean"

Ha innovado entre los hoteles de Marbella. Frente a los establecimientos hoteleros que ofrecen habitaciones al por mayor, The Touch Puerto Banús ofrece once habitaciones y suites que destacan por su detallada decoración. Un concepto de «alojamiento personalizado», señala Martin Nielsen, el presidente del grupo que gestiona el hotel y que también es propietario de apartamentos de lujo en Marbella. La apuesta de este empresario sueco echa a andar a partir del miércoles.

Una de las características del hotel es que sólo dispone de once habitaciones ¿Está dirigido a un público de muy alto poder adquisitivo?

La única forma de hacerlo sostenible es crear un proyecto muy exclusivo y dirigirnos a una clientela o un huésped de poder adquisitivo muy alto. Llevamos dos años trabajando en Marbella y Puerto Banús y los huéspedes que tienen y queremos satisfacer la demanda de una clientela de un poder alto o muy alto.

¿Qué encontramos en las habitaciones?

Las habitaciones, respecto a su tamaño, oscilan entre los 30 y los 170 metros. Tienen la posibilidad de incorporar varias unidades en una sola para crear una suite de hasta 300 metros cuadrados. Tienen también toques muy personalizados, como menú de almohadas. Además, las camas disponen de un menú de cápsulas para elegir eucalipto para los ronquidos o canela para una noche de amor. Son pequeños detalles para hacer la estancia muy personalizada.

También destaca que el hotel no tiene recepcionista. ¿Cómo se gestiona?

No queremos que la gente nos vea como un hotel al uso, sino como una casa o un establecimiento exclusivo de alojamiento. Por eso no tenemos recepcionistas, sino anfitriones. Desde el momento de la reserva, asignaremos un anfitrión al huésped en función de su idioma o país de procedencia. Los anfitriones contactan directamente con los huéspedes por correo. Las firmas llevan fotos incluidas y una presentación del anfitrión para que, en el momento de la llegada, el huésped sepa perfectamente, quién le espera.

¿Qué otros servicios tiene el hotel?

Tendremos un marca propia creada junto a otra empresa para alquilar vehículos de lujo, menús halal, kosher o vegetarianos. Vamos a hacer también paquetes lifestile para golf y vida saludable.

El hotel está ubicado en una casa club exclusiva en Puerto Banús. ¿Cómo es el establecimiento?

Es una casa mediterránea del año 60. Tiene 2.300 metros de edificabilidad y 9.000 metros de parcela. Está ubicada en una zona tranquila a 300 metros de la playa y a 800 de Puerto Banús. Hay pocas casas así y menos frente al mar.

¿Tiene alguna reserva antes de que el establecimiento entre en funcionamiento?

Sí. Para las fiestas de Navidad tenemos reservad0 el 70 por ciento de las habitaciones.

¿Se marcan temporadas altas o bajas o quieren mantener una ocupación media durante todo el año?

El objetivo que nos hemos marcado en el primer año es llegar a una ocupación media del 80 por ciento. Ese es el objetivo. También sabemos que la facturación más importante se consigue en las épocas veraniegas. En verano, en Puerto Banús, se hace el 65 o 70 por ciento de la facturación del año. El resto del año, la facturación es para mantenerse. La idea nuestra es, no sólo mantener, sino tener meses de beneficios fuera de temporada.

¿Cómo es el segmento hotelero de Marbella en el que encontramos a The Touch Puerto Banús?

Está por descubrir en Marbella. A las grandes cadenas no les interesa porque no les resulta rentable. Ellas van por volumen y son muy estáticas en su forma de operar. Nosotros somos una empresa pequeña y muy dinámica. La idea es que The Touch Puerto Banús también sea The Touch Palma de Mallorca o The Touch El Puerto de Santa María. En Marbella la hemos creado para tratar de expandir el modelo.

¿Cómo define el turismo de Marbella?

Suelo decir que Marbella no es España, sino un oasis dentro de España que es internacional. El pulso de aquí es el del norte de Europa o del Oriente Medio. El turismo en Marbella es muy selectivo, muy elitista, tenga o no tenga dinero. Marbella está en el top 10 mundial, donde hay que estar para que te vean. Marbella es una marca que comenzó en los 70 con la Jet Set.