Un hombre muere en Marbella durante una pelea en Elviria

Un hombre ha muerto durante una reyerta que ha tenido lugar esta tarde en Marbella. Según han confirmado fuentes policiales a este diario, los hechos han tenido lugar en la zona de Elviria sobre las 18.00 horas, donde se ha producido una pelea en la que uno de los implicados, de 44 años y origen portugués, ha fallecido.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación que inicialmente se ha tramitado como un homicidio. Las fuentes no han podido determinar si la víctima ha sido agredida con algún tipo de arma u objeto, ya que al parecer el cuerpo no mostraba lesiones y serán los forenses los que determinen la causa del fallecimiento. Tampoco si se han practicado detenciones, aunque no han descartado que se produzcan en breve puesto que las pesquisas parecían bastante avanzadas. Otras fuentes aseguran que la reyerta se habría producido entre unos okupas que viven en una vivienda de la zona.

Esta mañana, en Málaga capital, una persona ha resultado herida por arma blanca en el transcurso de otra pelea. En este caso, el incidente ha tenido lugar sobre las 11.00 horas en un inmueble localizado en la avenida Doctor Marañón, en la zona de Martiricos, donde el hombre ha sido apuñalado en el tórax en circunstancias que la Policía Nacional también investigan. Fuentes cercanas al caso aseguran que la agresión podría haberse producido en el ámbito de una trifulca familiar.