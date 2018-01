El PSOE insta al gobierno local a retirar el recurso de La Bajadilla

El PP responsabiliza a la Junta de la situación.

El portavoz del grupo municipal socialista José Bernal anunció ayer que presentarán una moción en el pleno de enero en la que instará al equipo de gobierno a pedir a la Unión Temporal de Empresas (UTE) a la que se adjudicó la ampliación del puerto de La Bajadilla que retire el recurso contra la sentencia en la que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anula la concesión de las obras.

Bernal recordó que el Ayuntamiento forma parte de la UTE con el tres por ciento de la firma liderada por el jeque catarí Abdullah bin Nasser Al-Thani.

El PSOE pedirá también una condena pública de la actitud que, según el principal partido de la oposición, ha tenido el jeque con el municipio. «Vamos a ver si Ángeles Muñoz está con los vecinos, la ciudad y el futuro y la riqueza de todos, o está al lado de sus amigos, sus intereses partidistas, partidarios y personales y del señor Al-Thani», indicó Bernal.

A juicio del edil, la regidora ha mostrado un comportamiento «irresponsable y doloso contra los intereses de los vecinos de Marbella» al plantear un recurso junto a la UTE que forma con el jeque para «alargar y retrasar aún más el proyecto de La Bajadilla y taparle las vergüenzas a Al-Thani», señaló.

Según Bernal, la regidora «forma parte de la UTE que ha recurrido la decisión del TSJA para alargar los plazos y limpiar la imagen del jeque» y destacó que «fue ella la que dio el 3% de las acciones para que Al-Thani pudiera participar y ganar un concurso que ahora los tribunales dicen que es ilegal».

El concejal socialista pidió a la regidora «que se eche a un lado y se quite de en medio» para facilitar una solución a un proyecto esencial para Marbella. «Si la señora Muñoz no quiere colaborar en buscar una solución a La Bajadilla, que no lo haga, pero que deje trabajar al resto de administraciones y agentes de los que depende el proyecto. Espero que la señora Muñoz deje de poner palos en las ruedas de todos aquellos grandes proyectos esenciales en nuestra ciudad», apuntó.

El concejal socialista destacó el comportamiento responsable que, según él, ha mostrado la Agencia Pública de Puertos de Andalucía – que depende de la Junta– al no recurrir la sentencia del TSJA y evitar demorar el procedimiento para que «la transformación de La Bajadilla sea una realidad. La Junta de Andalucía ha demostrado que busca una solución inmediata y efectiva para la ampliación del puerto y retomar así unas obras que son necesarias para Marbella», concluyó el edil de la principal fuerza de la oposición.



Respuesta del Gobierno local

El equipo de gobierno respondió ayer al concejal socialista José Bernal que «reclame a la Junta de Andalucía que amplíe de una vez por todas el puerto de La Bajadilla».

El portavoz del Ejecutivo local, Félix Romero, manifestó que el Ayuntamiento de Marbella como tal no ha presentado ningún recurso contra la resolución del TSJA. «Es la APPA quien adoptó esa decisión, es la APPA la que tendrá que recurrir o no y es la APPA quien tiene que desbloquear una situación que tiene su origen en el intento del Gobierno autonómico del PSOE de hacer caja, una vez más, en Marbella», dijo.

«Si la Junta de Andalucía hubiera invertido el dinero público, de todos los marbellíes, en acometer este proyecto en lugar de querer sacar rédito económico con la ampliación de La Bajadilla, nos habríamos ahorrado muchos problemas y los vecinos de Marbella y San Pedro no seguirían esperando que se ejecuten estas obras», recordó Romero, quien añadió que «lo mismo ha ocurrido con la ampliación del Hospital Costa del Sol».