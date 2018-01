Medio centenar de personas buscan a la mujer desaparecida en Marbella

Emergencias 112 coordina un operativo cuya base se ha situado en el Camino del Pilar

Un amplio dispositivo de búsqueda realiza este jueves labores de rastreo para localizar a Rebeca Muldoon, una mujer de 35 años desaparecida desde el 2 de enero en Marbella, según ha informado el servicio Emergencias 112 Andalucía, adscrito a la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía. A petición del Cuerpo Nacional de Policía, se ha puesto en marcha un dispositivo en el que participan efectivos de Bomberos de Marbella, Policía Local, Protección Civil del municipio y efectivos de Emergencias 112 en Málaga y del Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA).

(PMA) en el, para facilitar las labores de coordinación y reunión entre los operativos. El PMA es una herramienta fundamental en este tipo de actuaciones ya que facilita las comunicaciones entre los operativos y la toma de decisiones. En total, sonlosque se han sumado a la búsqueda y en estos momentos forman grupos de rastreo que se reparten en las zonas delimitadas en la reunión de coordinación celebrada a primera hora de la mañana de este jueves.

Según fuentes policiales, fueron unos vecinos quienes avisaron el día 2 a la Policía Nacional de que los niños de la mujer estaban solos, momento en el que unos familiares se hicieron cargo de ellos. Posteriormente, se inició el protocolo de localización. Aunque la policía no descarta ninguna hipótesis, la desaparición voluntaria es la que más peso gana. En la alerta sobre su desaparición en las redes sociales, se indica que la mujer no llevaba dinero ni documentación y su teléfono móvil aparece apagado. Las fuentes han indicado que la mujer denunció el día 1 de enero a su pareja, que fue detenida. El día 2, ella no se presentó en el juzgado, aunque se descarta la participación directa de él, ya que se encontraba arrestado cuando la desaparición.