El Gobierno no tiene previsto iniciar la estabilización de las playas de San Pedro este año

El diputado socialista Miguel Ángel Heredia ha denunciado que el Gobierno de Rajoy no contempla iniciar las obras de estabilización de las playas de San Pedro Alcántara en 2018", según una respuesta parlamentaria del Gobierno central.

Heredia afirmó ayer que en julio de 2017, el subdelegado del Gobierno, Miguel Briones, y la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, anunciaron que las obras de estabilización de las playas de San Pedro, en el tramo entre los ríos Guadalmina y Guadaiza, comenzarían en 2018. Y en noviembre pasado, la ministra añadió que la firma para la redacción del proyecto tendría lugar ese mismo mes.



Sin embargo, según Heredia en una respuesta parlamentaria de 10 de enero de este año, el Gobierno ha anunciado que se ha licitado la asistencia técnica para la redacción del proyecto, "que no es lo mismo que la licitación del proyecto". Heredia afirma que en dicha respuesta se prevé que el proyecto esté redactado el primer semestre de 2018 y, en su caso, aprobado".



El Gobierno añade las obras saldrán a concurso y se podrán adjudicar el segundo semestre de 2018 "siempre que las disponibilidades presupuestarias lo permitan. En ningún momento se dice que en 2018 comenzarán las obras", como era el compromiso del gobierno.



Heredia añade que el Gobierno aún no sabe el coste de la obra y la inversión dependerá del resultado del proyecto constructivo pendiente de redacción. "El Gobierno de Rajoy lleva anunciando desde 2013 inversiones para la estabilización de las playas de Marbella y San Pedro, pero hasta la fecha no ha hecho absolutamente nada", mnanifestó el diputado.



"Marbella se merece una solución definitiva con la instalación de espigones que sean transitables para favorecer el turismo. Esto permitiría mejorar las playas de Guadalmina, Lindavista y de San Pedro Alcántara en la creación de una playa estable con una anchura de entre 40 y 50 metros y con la construcción de seis espigones teniendo en cuenta la erosión y los efectos del cambio climático", ha dicho Heredia.



El diputado del PSOE cree que la alcaldesa Ángeles Muñoz "ha mentido con el tren a Marbella donde sigue sin haber absolutamente nada; mintió con la regla de gasto, que dijo que el Gobierno lo había permitido y se demostró que no era cierto; mintió con los accesos por carretera y ahora miente con lo de las playas de San Pedro".



En este marco, el diputado socialista ha avanzado que volverá a interpelar al Gobierno en el Congreso sobre la fecha real prevista para iniciar las obras de consolidación de las playas de San Pedro de Alcántara y preguntará por qué aún no ha comenzado ni siquiera a redactarse el proyecto.