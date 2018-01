La Junta dice ahora que el POT de la Costa incluirá "la conveniencia" del AVE a Marbella

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha destacado que el Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Costa del Sol Occidental incluirá la "conveniencia" de que el AVE llegue a Marbella, y asegura que en el borrador actual no aparece esta infraestructura porque "el Gobierno de España no la tiene prevista".

Así lo ha indicado Fiscal en declaraciones a Europa Press, en las que ha aclarado que el borrador del POT no ha pasado aún el trámite administrativo y que es un texto "mejorable y modificable", de ahí la celebración de encuentros como la jornada 'Retos y Oportunidades del Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental' celebrada este miércoles en Ojén y que "reunió a 200 expertos en materia de urbanismo y responsables de administraciones" para "ver qué piensan del mismo e incorporar lo que sea razonable".

En cualquier caso, el consejero aclara que en el documento inicial "en absoluto se dice que no pueda llegar el AVE a Marbella o adonde tenga que llegar", y asegura que "no aparece específicamente esta infraestructura porque "el Gobierno de España simplemente no la tiene prevista".

Es más, continúa Fiscal, "en el ámbito no solo del POT de la Costa del Sol, sino de la estrategia en materia de energía, de la Ley de Cambio Climático, el ferrocarril es una apuesta irrenunciable del Gobierno de Andalucía", de modo que "pedimos al Gobierno central que acometa esta obra, la llegada del AVE, y que sea una apuesta compartida porque no lo entendemos de otra manera".

De este modo, Fiscal incide en que "en absoluto" el POT de la Costa del Sol Occidental "se muestra en contra de la llegada del AVE a Marbella", y "de hecho vamos a incluir en el propio plan la conveniencia de que así sea", concluye.