Marbella concede la Medalla de la Ciudad a Rafael de la Fuente, David Delfín y la Librería Mata

El diseñador David Delfín también recibirá el reconocimiento a título póstumo.

La corporación municipal aprobó en el pleno de ayer iniciar los expedientes para conceder la Medalla de la Ciudad a Rafael de la Fuente, uno de los pioneros del turismo de calidad en la Costa del Sol, y a los propietarios de la Librería Mata, que cerró sus puertas de forma definitiva el 30 de noviembre, tras más de 80 años de servicio. También aprobó otorgar la distinción a título póstumo al diseñador y artista David Delfín, que falleció a mediados de 2017.

Los grupos municipales de PP, PSOE, IU y OSP votaron a favor de la concesión de las medallas, mientras que el grupo Costa del Sol Sí Puede se abstuvo.

Colaborador de La Opinión de Málaga, Rafael de la Fuente se instaló en Marbella a mediados de la década de los 70 y ha dirigido los hoteles de cinco estrellas Los Monteros y Don Carlos, y las Escuelas de Hostelería La Fonda, en Benalmádena, y La Cónsula, en Málaga, de la que procede el chef marbellí Dani García, que cuenta con dos estrellas Michelin.

«La Medalla de la Ciudad para Rafael no es la propuesta del PSOE. Es la propuesta del sector del turismo, de los alumnos que has tenido y de los vecinos de Marbella que saben que has tenido un compromiso con el municipio y la Costa del Sol», señaló el portavoz socialista, José Bernal, que instruye el expediente para conceder la Medalla a De la Fuente. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, le definió como «una figura clave para el desarrollo turístico y para hacer de Marbella un destino de calidad». El concejal de IU, Miguel Díaz, dijo de él que «es un exquisito embajador de Marbella».

La Librería Mata abrió sus puertas en 1937 y durante 28 años fue la única en el municipio. «Durante cerca de 30 año fue el único centro de difusión de la cultura en Marbella. El municipio deja en la Librería Mata parte de su mejor historia. Toda la familia Mata está unida a la cultura», señaló Muñoz, instructora del expediente.

«La librería es la primera traza cultural de Marbella. Se abrió en tiempos difíciles (la Guerra Civil). La librería cierra sus puertas, pero con esta medalla la eternizamos», señaló Bernal, que aseguró que supo del cierre del establecimiento a través de un artículo de Rafael de la Fuente.

«Nos entristece que se cierre un espacio dedicado a la cultura, pero dignificarlo es de justicia social», señaló IU.

David Delfín nació en Ronda, pero pasó su infancia en El Barrio, uno de los enclaves más populares de Marbella. La Medalla premia «la valentía, singularidad, esfuerzo y su arte en todas las vertientes. Marbella se une al sentimiento por su ausencia y quiere que su aportación al arte y el diseño permanezca en la memoria», señaló la regidora.

La entrega de las medallas se celebrará el día 9 de febrero y no el 28 del mismo mes, Día de Andalucía, por convenir a los homenajeados y para evitar coincidir con los actos previstos por la Delegación de Cultura para esa jornada.