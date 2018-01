El PSOE rechaza el Cercanías y exige un enlace de altas prestaciones con Marbella

El presidente del PSOE de Málaga y portavoz socialista en el Ayuntamiento de Marbella, José Bernal, y el diputado del PSOE en el Congreso, Miguel Ángel Heredia, han exigido al Gobierno una conexión ferroviaria directa de Málaga con Marbella, de altas prestaciones, con ancho internacional y que conecte en poco tiempo las dos ciudades, teniendo como epicentro el aeropuerto.

A través de una Proposición No de Ley presentada en el Congreso, los socialistas piden al Gobierno de Rajoy que abandone su proyecto de tren de cercanías, ya que el tiempo para recorrer el trayecto entre Málaga y Marbella en la línea C-1 rondaría la hora y cuarto, "lo que no es competitivo frente a otras alternativas de desplazamiento como el coche, donde se tarda poco más de media hora en cubrir la misma distancia a través de la autopista AP-7".

"Marbella es la única ciudad de España de más de 100.000 habitantes que no tiene conexión ferroviaria, y ello a pesar de que es la joya del turismo de nuestro país. Se precisa un proyecto ferroviario que una Málaga y Marbella en poco tiempo, y eso no es viable con la prolongación de la línea de cercanías C1 de Málaga-Fuengirola dada la situación de saturación que sufre", ha dicho Heredia.

"Hay que buscar un sistema de comunicación ferroviario que sea competitivo con el automóvil y esa posibilidad pasa por una línea directa entre Málaga y Marbella con epicentro en el aeropuerto", denuncia Heredia quien afirma que el ministro de Fomento ha venido a Marbella "a hacerse una foto con la alcaldesa vendiendo un cercanías en lugar de un tren de altas prestaciones, sin plazos ni compromiso presupuestario de ningún tipo".

En este sentido, Heredia ha afirmado que según una reciente respuesta parlamentaria desde 2013 hasta 2017 el Gobierno sólo ha invertido 834.000 euros, "y lo que es peor, para 2018 sólo hay 400.000 euros. A este ritmo inversor, en varios miles de años podría estar listo el tren", ha dicho. "Ahora que estamos a tiempo, no se puede hacer una chapuza, con una conexión que se sabe de antemano que no será competitiva frente al uso del coche. Se precisa un proyecto ambicioso para impulsar la línea ferroviaria que se merece el municipio", ha añadido.

Heredia ha considerado que una línea directa entre Málaga y Marbella con epicentro el aeropuerto permitiría atraer de forma considerable el turismo a esta ciudad de la Costa del Sol y tendría un volumen de pasajeros anual de unos 36 millones. "Es el proyecto más importante para Marbella y uno de los más importantes para la provincia y el conjunto de Andalucía, y es una actuación rentable", ha dicho, recordando que Marbella aportó en 2017 a las arcas del Estado fundamentalmente del sector turístico unos 250 millones de euros.

Por su parte, el presidente del PSOE de Málaga y portavoz socialista en el Ayuntamiento de Marbella, José Bernal, ha asegurado que el Ministerio vuelve a abandonar a Marbella y a la Costa del Sol ya que en 2012 la exministra de Fomento Ana Pastor hablaba de que en poco tiempo habría un proyecto de corredor ferroviario en la Costa del Sol, y en 2015 aseguraba que el estudio estaba listo y en pocos meses se licitaría el proyecto, "pero desde entonces no ha habido nada de nada".

"En 2016 nos volvieron a engañar y tampoco hemos visto el proyecto ni el estudio acabado. Y ahora en 2018, con gran carga electoralista pero completamente vacío, llega el anuncio de que se está estudiando un tren de cercanías sin doble vía ni las prestaciones necesarias", ha dicho.

Bernal ha señalado que "un tren que tarda hora y media entre Málaga y Marbella no es competitivo", explicando que actualmente un autobús o un coche tarda 45 minutos en hacer la ruta desde la estación María Zambrano y poco más de media hora desde el aeropuerto. "El tren de cercanías es un tren que no vale para Marbella, ya que no va a permitir las paradas adecuadas y necesarias ni va a vertebrar el desarrollo económico de la Costa del Sol", ha asegurado.

"En el caso de que el Gobierno ejecutara el tren de cercanías estaríamos hablando de un claro derroche, pero también creemos que estamos ante un anuncio vacío con gran carga electoralista que vuelve a dejar en la estacada a la Costa del Sol ante la necesidad de una infraestructura clave para el futuro económico de la provincia de Málaga, de toda Andalucía y del Mediterráneo".