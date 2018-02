Los comerciantes de Marqués del Duero exigen su apertura al tráfico

OSP señala que la calle «se podría abrir» a los coches después de recepcionar las obras.

Comerciantes de la calle Marqués del Duero, la más transitada del núcleo urbano de San Pedro, consultados por La Opinión de Málaga exigen a la Tenencia de Alcaldía que reabra la vía al tráfico tras el descenso de las ventas que, señalan, han experimentado desde que se suprimió el tránsito de vehículos para ubicar los adornos de Navidad. A la reivindicación de los comerciantes de la calle se han sumado empresarios de vías adyacentes y parte del sector del taxi, que consideran que la peatonalización de la principal artería dificulta el acceso a San Pedro.

«Entre la peatonalización de la calle y las obras se ha notado mucho el descenso en la facturación. Pasar con el coche y parar cinco minutos favorece bastante el comercio», señala Olga de la Carrera, regente de Laokaloca, una tienda de moda y complementos situada cerca de la intersección entre la calle Marqués del Duero y el bulevar. «Cuando los peatones suben la calle no transitan por las aceras, sino que lo hacen por el centro de la vía. Necesitamos que la gente pase por la acera», agrega.

Lidia Mena, que trabaja en Alma Modas, también ubicada en la calle Marqués del Duero, destaca que la peatonalización de la vía obliga «a dar muchísimas vueltas. Yo creo que, por eso, los comercios están algo más parados. Tendría que volver el tráfico de coches», agrega. Mena asegura que las ventas de su establecimientos han bajado en los últimos meses, lo que atribuye a la peatonalización y a las obras. «Hemos tenido las máquinas metidas en lo que se suponen son los mejores meses, los de verano», añade.

El gerente de Electrodomésticos Juan Jiménez, Manuel Ordóñez, considera que «la calle ya tendría que estar abierta al cien por cien. Esto es una ruina», apunta Ordóñez, que calcula que la clientela de los establecimientos de la zona ha bajado en torno al 60%.

Otros empresarios de la zona que prefieren preservar su identidad aseguran que las ventas «han caído en picado» desde el cierre de la calle al paso de vehículos.

Ante la presión de los comerciantes de la zona, el teniente alcalde de San Pedro, Rafael Piña, anunció ayer que la calle «se podría abrir al tráfico» una vez que la Administración local recepcione unas obras que se acometen en la vía. La peatonalización de la calle es una posibilidad «que aún no se ha tomado», destacó el concejal de OSP.

La decisión, añadió, se adoptará «contando con todas las partes implicadas. La apertura de la calle no es una cuestión política, sino técnica. Hasta que no se arreglen las deficiencias que hemos detectado en las obras, no se pueden recepcionar y abrir la calle al tráfico», agregó.

Las obras forman parte de un plan de remodelación de la calle Marqués del Duero que han generado protestas de diferentes colectivos de San Pedro y Marbella ya que altera un palmeral que alberga ejemplares de mediados del siglo XIX, época en la que estaba en funcionamiento el Trapiche de Guadaiza, una de las primeras construcciones industriales del núcleo de población, hoy recuperado como centro cultural. El palmeral se había convertido también en símbolo de San Pedro.