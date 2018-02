"Creímos que nos tocó la lotería con Al-Thani y ahora no se arreglan ni las farolas"

A dos años de terminar su segundo mandato, señala que las principales reivindicaciones del sector son el dragado del puerto de La Bajadilla, actuación que acumula dos años de retraso, el derribo de la antigua lonja y los trabajos de adecentamiento de la marina - Señala que la desidía del jeque y la Junta de Andalucía haya convertido al puerto de La Bajadilla en uno de los más abandonados de Europa

­El sector pesquero de Marbella ha reivindicado esta semana el dragado de la bocana del puerto de La Bajadilla. La arena que, desde hace dos años, se acumula en el acceso al muelle en el que atraca la flota pesquera del municipio, compuesta por ocho barcos de cerco, seis de arrastre y unos 40 de artes menores, hace que tres embarcaciones de arrastre de más de tres metros de calado tengan que fondear en marinas próximas a la de Marbella. Haro califica la situación de «insostenible» debido a las pérdidas económicas a las que tienen que hacer frente los barcos perjudicados y la Cofradía de Pescadores.

Los barcos que atracan fuera de Marbella al no poder acceder a La Bajadilla ¿dónde faenan en estos días?

Uno de los barcos de mayor envergadura tiene que atracar en el puerto de Málaga. Viene cada día a faenar a Marbella y, una vez que concluye el trabajo, se marcha hacia allí. Eso supone aumentar los costes que se producen por el desplazamiento hasta Málaga y que la Cofradía de Pescadores no vende su producto en Marbella porque se vende en Málaga.

¿Por qué se ha retrasado el dragado del puerto?

La Cofradía solicita el dragado de la bocana a la Junta y ésta contrata a una empresa. Llevamos un año y medio pidiendo el dragado de la bocana. En algunas zonas, cerca del espigón hay unos dos metros de acumulación de arena. No sé por qué se tarda tanto en dragar una bocana sabiendo la peligrosidad que conlleva. En los días de buen tiempo, si te quedas clavado en la bocana, das marcha atrás y no faenas ese día. Lo único que ocurre es que pierdes el día de trabajo. Lo malo es cuando te quedas varado con mal tiempo, ya que pueden darse percances graves. Hasta ahora, en las fechas en las que estamos, ya se estaba dragando. Se dragaba todos los años y esta vez llevamos dos sin que se haga.

Siguiendo con el puerto de La Bajadilla, ¿cómo acogió el sector de la pesca el proyecto para transformar la marina?

Lo acogimos con mucha ilusión. Nos dijeron que a los pescadores nos iban a reubicar en un mejor sitio, que íbamos a contar con una nueva lonja y que los camiones de carga del pescado iban a tener menos problemas para acceder. Parecía que nos había tocado la lotería. Y mira por dónde vamos.

¿Y que pensaban a medida que pasaba el tiempo y el proyecto no se ejecutaba?

Ese fue el problema. Fue pasando el tiempo y aquí Al-Thani (el jeque catarí que se hizo con el proyecto) no hizo nada de nada. Ahora mismo, ni en el Mediterráneo ni en el Atlántico habrá un puerto más abandonado que el de Marbella. Abandonado en todos los sentidos. En pintura, en instalaciones de luz, asfalto. Al-Thani no hizo nada y la APPA (la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, que depende de la Junta) está haciendo menos todavía.

Teniendo en cuenta el bloqueo en el que se encuentra el proyecto ¿cuál sería la alternativa que mejor vería el sector de la pesca para mejorar el puerto?

Nosotros no nos vamos a meter en ningún proyecto. Lo único que pedimos es un puerto decente teniendo en cuenta que estamos en Marbella, que empezó siendo un pueblo pesquero y minero.

Hace diez años se inauguró la lonja y la antigua no se ha derribado aún ¿a qué se debe esta situación?

La lonja antigua está en peligro de derrumbe y hace que los camiones de más de doce metros de longitud, que son los que hacen las rutas al resto de España, no quieran venir al puerto porque no pueden maniobrar. Pedimos que se derribe la lonja vieja para que los camiones puedan dar la vuelta y entrar marcha atrás para cargar. Es una situación que sufrimos los barcos de cerco. Tenemos que asumir el coste del trasbordo que hacen los camiones pequeños a los grandes en Fuengirola. Pero si no arreglan las farolas rotas, ¿van a tirar la lonja abajo?

¿Qué especies son las más comunes en la costa de Marbella y cuándo se suelen pescar?

Por ejemplo, las sardinas, que se pescan todo el año, aunque en febrero, marzo y abril hay un bajón. La sardina de Marbella no es la misma al espeto que la de Fuengirola. Las de Marbella tienen un sabor diferente a pesar de que ambos municipios están cerca. El placton que tienen las aguas de Marbella no lo tienen las aguas de Fuengirola o Estepona. También las cigalas y las gambas se pueden pescar todo el año, aunque nosotros las trabajamos más de cara al verano.